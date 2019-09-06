Элина Свитолина проиграла в полуфинале US Open Серене Уильямс
Легендарная теннисистка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину со счетом 6-3, 6-1 и вышла в финал US Open.
Американка намерена выиграть свой первый турнир Большого шлема с тех пор, как она вернулась в спорт после рождения ребенка в сентябре 2017 года.
- Свитолина не смогла пройти в полуфинал Australian Open
- Элина Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open
- Украинка Свитолина обыграла первую ракетку мира
"Она была невероятно сильная", - сказала Свитолина об Уильямс после игры.
Ожидалось, что Свитолина устроит Серене Уильямс сложное испытание после того, как она недавно расправилась с британской теннисисткой №1 Джоанной Конта в четвертьфинале.
Но она не смогла противостоять напору американки.
Это был первый полуфинал турнира US Open в карьере украинской спортсменки Свитолиной.