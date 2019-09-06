Элина Свитолина проиграла в полуфинале US Open Серене Уильямс

Копірайт зображення Al Bello Getty Images

Легендарная теннисистка Серена Уильямс победила украинку Элину Свитолину со счетом 6-3, 6-1 и вышла в финал US Open.

Американка намерена выиграть свой первый турнир Большого шлема с тех пор, как она вернулась в спорт после рождения ребенка в сентябре 2017 года.

Копірайт зображення Elsa Getty Images

"Она была невероятно сильная", - сказала Свитолина об Уильямс после игры.

Ожидалось, что Свитолина устроит Серене Уильямс сложное испытание после того, как она недавно расправилась с британской теннисисткой №1 Джоанной Конта в четвертьфинале.

Но она не смогла противостоять напору американки.

Копірайт зображення TIMOTHY A. CLARY Getty Images

Это был первый полуфинал турнира US Open в карьере украинской спортсменки Свитолиной.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram