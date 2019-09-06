Во время задержания Цемаха ни один сотрудник СБУ не погиб - пресс-секретарь

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В СБУ опровергли информацию, что во время операции по задержанию Владимира Цемаха погиб сотрудник СБУ. Об этом BBC News Украина сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Ни один сотрудник СБУ не погиб", - ответила она на вопрос о комментарии по поводу распространенной в СМИ информации о потерях Службы безопасности в спецоперации по задержанию Цемаха.

Накануне суд в Киеве отпустил "зенитчика ДНР" из-под стражи под личные обязательства.

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Однако потери могли понести другие силовики, в частности Силы спецопераций.

BBC News Украина обратилась к ним за комментарием по этому поводу, но на момент публикации ответа мы не получили.

Откуда информация о потерях?

Официальной информации о спецоперации по задержанию и вывозе с территории "ДНР" Владимира Цемаха до сих пор нет.

Накануне журналистка издания "Настоящее время" Ирина Ромалийская написала в Facebook: "Во время беспрецедентной для Киева операции (из такого глубокого тыла врага спецназовцы еще никого не вывозили) один сотрудник СБУ погиб, двое были ранены. Украина получила Цемаха, как минимум, ценой одной жизни".

Во время своего эфира уже на канале "Настоящее время" она уточнила, что эту информацию изданию подтвердили "несколько независимых друг от друга источников".

Ранее именно "Настоящее время" опубликовало видео 2015 года, на котором Владимир Цемах рассказывает о сбитом малазийском "Боинге".

Кто такой Цемах?

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Цемаха, как считается, задержали украинские спецслужбы в конце июня в Снежном, который находится под контролем "ДНР". В День Конституции его доставили в Киев.

Цемах - бывший "командир противовоздушной обороны Снежного", который воевал за "ДНР" в 2014-2015 годах.

Ни в СБУ, ни в Силах спецопераций BBC News Украина тогда эту информацию никак не прокомментировали. Но киевский адвокат Цемаха подтвердил, что Шевченковский суд Киева действительно арестовал его подзащитного.

Впоследствии издание "Настоящее время" нашло видео 2015 года по каналу Раменского отделения российской партии "Родина", на котором Владимир Цемах все же вспоминает о малазийском "Боинге", а также рассказывает, как вытаскивал какого-то "пацана" и что-то прятал (что именно - авторы оригинального видео перекрыли звуковым сигналом).

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Журналисты сделали вывод, что на самом деле Цемах рассказывал о "Буке", из которого, по версии международного следствия, сбили "Боинг", и эвакуации по меньшей мере одного из членов его экипажа ("пацана").

Таким образом Цемах стал единственным задержанным, который может быть причастным к делу по MH17.

Голландская прокуратура и 40 депутатов Европарламента призвали Украину не передавать России Цемаха.

Голландия также сообщила, что в их расследовании Владимир Цемах уже получил статус "подозреваемого".

Владимир Цемах - кандидат на обмен пленными с Россией. Киевский апелляционный суд в четверг освободил его из-под стражи под личные обязательства. Тогда же президент России Владимир Путин заявил о "финализации" переговоров по обмену пленными и задержанными между Украиной и РФ.

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