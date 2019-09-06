Копірайт зображення facebook.com/OleksandrVilkul/

Генпрокуратура объявила подозрение экс-губернатору Днепропетровской области в связи со злоупотреблением властью.

Как заявила пресс-служба ГПУ, в течение 2011-2012 годов бывший руководитель Днепропетровской ОГА предоставлял сельскохозяйственные земельные участки горно-обогатительным комбинатам.

При этом конкретную фамилию не называют, но указывают, что это депутат Рады восьмого созыва.

Известно, что в 2011-2012 годах губернатором Днепропетровской ОГА был "регионал" Александр Вилкул. Он был депутатом "Оппозиционного блока" Рады прошлого, то есть восьмого созыва.

Продолжается досудебное расследование по правонарушениям, предусмотренным ч. 2 ст. 364 УК Украины - злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия.

Правоохранители говорят, что около 2 тысяч пайщиков понесли убытки в размере более чем 12 млн грн. Государство же понесло убытки, потому что уничтожили плодородный слой почвы при проведении горных работ.

5 сентября Вилкулу сообщили о подозрении.

Также об объявлении подозрения Вилкулу и его розыске сообщил 6 сентября экс-генпрокурор Юрий Луценко.

Кто такой Вилкул?

Александр Вилкул окончил Криворожский технический университет по специальности горный инженер. В официальной биографии он заявляет, что начинал работать с должности помощника машиниста экскаватора в компании "Южный горно-обогатительный комбинат", где затем работал на должностях начальника коммерческо-финансового управления и заместителя генерального директора.

В 2004 году стал гендиректором компании "Центральный горно-обогатительный комбинат" и "Северный горно-обогатительный комбинат", которые входят в группу "Метинвест" Рината Ахметова.

По результатам выборов 2006 года, Вилкул стал депутатом от фракции "Партия регионов", с ней же попал и в следующий состав парламента после выборов 2007 года.

В 2010 году Виктор Янукович назначил Александра Вилкула председателем Днепропетровской обладминистрации.

Тогда же облсовет региона возглавлял его отец, нынешний мэр Кривого Рога Юрий Вилкул.

В 2012 году он стал вице-премьером в правительстве Николая Азарова и отвечал за вопросы инфраструктуры и жилищно-коммунального хозяйства.

В 2014 году снова прошел в парламент, теперь от фракции "Оппозиционный блок". С мая 2016 года был сопредседателем фракции.

Баллотировался на выборах президента 2019 года, где занял 8-е место, был №2 в списке политической партии "Оппозиционный блок", но его политсила в Раду не прошла.

Обозреватели считают, что Вилкул входит в "группу влияния" Рината Ахметова.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram