Фото дня: принцесса Шарлотта впервые пошла в школу

  • 6 сентября 2019

Четырехлетняя принцесса Шарлотта впервые пошла в школу.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Копірайт зображення Getty Images

Девочка будет учиться в престижном частном заведении Thomas's Battersea на юго-западе Лондона.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Копірайт зображення Reuters

Юную принцессу сопровождали родители - принц Уильям и герцогиня Кейт, а также старший брат Джордж.

Принцесса Шарлотта очень рада, что начинает учиться, сказал принц Уильям, который сам привез семью на машине.

Принцесса Шарлотта и принц Джордж Копірайт зображення Reuters
Шарлотта в школе Копірайт зображення PA

Для принца Джорджа это уже третий учебный год в школе Thomas's Battersea.

Здесь он проучится еще год, после чего перейдет в младшую среднюю школу.

Стоимость обучения в Thomas's Battersea составляет для принца Джорджа 6429 фунтов в год - около 200 тысяч грн.

А для принцессы Шарлотты - 6305 фунтов (195 тысяч грн).

Больше о том, как идут в школу британские дети, читайте в блоге "Как это в Британии. Первый день в школе по-английски".

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