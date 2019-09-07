Сегодня ожидается обмен между Киевом и Москвой: что уже известно

Копірайт зображення Facebook Роман Цимбалюк Image caption Утром из СИЗО "Лефортово" в Москве выехали несколько автобусов в сопровождении полиции. Предполагают, что там - украинцы, которых сегодня обменяют

В субботу ожидается большой обмен пленными и задержанными между Украиной и Россией.

Как передают утром медиа, в Москве около 9:00 утра два автобуса выехали из СИЗО "Лефортово". Предполагают, что в них - украинцы, которых сегодня могут обменять.

"Вероятно, наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО "Лефортово", - написал в Facebook украинский журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который находится в Москве.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил российскому "Интерфаксу", что украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Российские медиа сообщали о подготовке вылета спецрейса из аэропорта "Внуково".

В Киеве, по неофициальной информации, прилет пленных ожидают в "Борисполе".

Как сообщает корреспондент BBC News Украина, у военного сектора аэропорта "Борисполь" под Киевом собрались десятки журналистов - отсюда ожидался вылет российской группы на обмен. Впрочем, на территорию аэропорта медиа не пустили.

Image caption Около Зала официальных приемов

Другая часть журналистов собрались у Зала официальных делегаций "Борисполя" - там ожидается прибытие украинских заключенных из России. Впрочем, официальных сообщений о месте и времени прибытия пока не поступало.

Позже журналист украинского канала "1+1" опубликовал фото российского самолета - вероятно, уже в "Борисполе".

"Давно не видел. Самолет с триколором на рулежке в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой", - написал он.

По данным сайта Flightradar, российский спецборт "Ту-204-300" под номером RSD092 приземлился в аэропорту "Борисполь" в Киеве.

Несколько автобусов с символикой ВСУ въехали на территорию военной части аэропорта "Борисполь".

В то же время, как сообщают журналисты, в московском "Внуково" сел украинской самолет.

Image caption В "Борисполь" также приехал министр внутренних дел Арсен Аваков

Предполагается, что оба борта должны синхронно вылететь с людьми, которых сегодня обменяют.

Как сообщает издание "Крым. Реалии", утром в субботу родственники украинских заключенных собрались у офиса Омбудсмена в Киеве. Впоследствии их на автобусе вывезли оттуда.

Среди родственников - дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу - не поверю", - цитируют журналисты слова матери Евгения Панова Веры Котелянец.

Кто именно в списке с обеих сторон - официально не сообщали ни в Киеве, ни в Москве.

Впрочем, как ожидается, сегодня в Киев могут вернуться 24 украинских моряка, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Карпюк, Александр Кольченко и еще семь украинцев, которых несколько лет удерживают в России по разным обвинениям.

С украинской стороны могут обменять Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, Евгения Мефедова и других. По неподтвержденной информации, среди них могут быть как граждане России, так и граждане Украины, которых обвиняют в государственной измене, терроризме и т.п.

В целом обмен может состояться по формуле "35 на 35".

Предыдущий "обмен"

Копірайт зображення vk Image caption Владимир Цемах - один из вероятных кандидатов на обмен в Россию

Большой обмен между Киевом и Москвой ожидался еще в минувшую пятницу.

Тогда сразу несколько российских и украинских Telegram-каналов и медиа сообщали, что обмен "уже завершился" и несколько рейсов с пленными "уже сели" в Киеве.

В киевский аэропорт "Жуляны" даже приехали несколько родственников украинских пленных.

Однако в минувшую пятницу ничего так и не произошло. А в Офисе президента Украины и СБУ сообщили, что на самом деле переговоры тогда не завершились, и призвали не распространять непроверенную информацию.

По сообщениям СМИ со ссылкой на свои "источники", переговоры об обмене затянулись из-за вопроса относительно фигуранта расследований авиакатастрофы MH17 Владимира Цемаха. Позже, в четверг, украинский суд освободил его из-под стражи под личные обязательства.

Ранее суды приняли аналогичные решения о других возможных фигурантах списков на обмен.

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