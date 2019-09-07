Самолеты, через которые производится обмен, одновременно вылетели из Киева и Москвы

Копірайт зображення Фейсбук Кирилла Тимошенко

В субботу проходит большой обмен пленными и задержанными между Украиной и Россией. Сообщается, что российский и украинский самолеты синхронно вылетели из аэропортов Киева и Москвы. Ожидается, что на них - участники обмена.

Заместитель председателя Офиса президента Зеленского Кирилл Тимошенко опубликовал фото из кабины украинского самолета и надписью: "Встречайте".

По данным источников BBC News Украина, встречать украинских пленников в "Борисполе" будет президент Украины Владимир Зеленский - он уже в аэропорту.

Image caption Российский самолет вылетел из "Борисполя"

Также туда прибыли глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка.

Image caption Кортеж, который будет встречать украинских пленных в "Борисполе"

Также в аэропорт приехали три автобуса с родственниками украинских пленных. Они пока отказываются от комментариев.

Российское посольство в Украине в своем Twitter опубликовало фото фигурантов обмена, которые отправились в Россию.

Их 24, хотя в целом обмен ожидался по формуле "35 на 35".

Среди них видно редактора РИА "Новости-Украина" Кирилла Вышинского, но не видно "зенитчика ДНР" Владимира Цемаха (что не означает, что его не обменивают сегодня).

Копірайт зображення twitter.com/RusembUkraine

Еще одно фото опубликовал журналист украинского канала "1+1" Андрей Цаплиенко.

Утром в Москве около 9:00 утра два автобуса выехали из СИЗО "Лефортово". Предполагают, что у них были украинцы, которых сегодня могут обменять.

"Вероятно наши поехали в аэропорт. Кортеж - два автобуса в сопровождении полиции выехали из СИЗО "Лефортово", - написал в Facebook украинский журналист УНИАН Роман Цимбалюк, который находится в Москве.

Руководитель группы адвокатов Николай Полозов подтвердил российскому "Интерфаксу", что украинские моряки покинули СИЗО "Лефортово" в Москве.

"По моим данным, моряки уже покинули следственный изолятор. Считаю, что их повезли в аэропорт для выдачи украинской стороне", - сказал адвокат агентству в субботу.

Как сообщает корреспондент BBC News Украина, возле аэропорта "Борисполь" собрались десятки журналистов.

Позже их впустили на территорию аэропорта.

Image caption Вот здесь вскоре должен приземлиться самолет с украинскими пленниками

Ранее Андрей Цаплиенко опубликовал фото российского самолета - вероятно, уже в "Борисполе".

"Давно не видел. Самолет с триколором на рулежке в Борисполе. Обмен идет. Ждем, когда наши вернутся домой", - написал он.

В то же время, как сообщают журналисты, в московском "Внуково" сел украинской самолет.

Image caption Глава СБУ Иван Баканов приехал в аэропорт

Несколько автобусов с символикой ВСУ въехали на территорию военной части аэропорта "Борисполь".

Image caption В "Борисполь" также приехал министр внутренних дел Арсен Аваков

Как сообщает издание "Крым. Реалии", утром в субботу родственники украинских заключенных собрались у офиса Омбудсмена в Киеве. Впоследствии их на автобусе вывезли оттуда.

Среди родственников - дочь и сестра Олега Сенцова, родственники Евгения Панова и Алексея Сизановича.

"Еще не верю. Пока не увижу - не поверю", - цитируют журналисты слова матери Евгения Панова Веры Котелянец.

Кто именно в списке с обеих сторон - официально не сообщали ни в Киеве, ни в Москве.

Впрочем, как ожидается, сегодня в Киев могут вернуться 24 украинских моряка, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Владимир Карпюк, Александр Кольченко и еще семь украинцев, которых несколько лет удерживают в России по разным обвинениям.

С украинской стороны могут обменять Кирилла Вышинского, Владимира Цемаха, Евгения Мефедова и других. По неподтвержденной информации, среди них могут быть как граждане России, так и граждане Украины, которых обвиняют в государственной измене, терроризме и т.п.

В целом обмен может состояться по формуле "35 на 35".

Предыдущий "обмен"

Копірайт зображення vk Image caption Владимир Цемах - один из вероятных кандидатов на обмен в Россию

Большой обмен между Киевом и Москвой ожидался еще в минувшую пятницу.

Тогда сразу несколько российских и украинских Telegram-каналов и медиа сообщали, что обмен "уже завершился" и несколько рейсов с пленными "уже сели" в Киеве.

В киевский аэропорт "Жуляны" даже приехали несколько родственников украинских пленных.

Однако в минувшую пятницу ничего так и не произошло. А в Офисе президента Украины и СБУ сообщили, что на самом деле переговоры тогда не завершились, и призвали не распространять непроверенную информацию.

По сообщениям СМИ со ссылкой на свои "источники", переговоры об обмене затянулись из-за вопроса относительно фигуранта расследований авиакатастрофы MH17 Владимира Цемаха. Позже, в четверг, украинский суд освободил его из-под стражи под личные обязательства.

Ранее суды приняли аналогичные решения о других возможных фигурантах списков на обмен.

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