Самолет с украинскими пленными сел в "Борисполе"

В субботу состоялся обмен украинских заключенных на российских.

Как передают корреспонденты ВВС News Украина, группа украинцев, которые находились в российских тюрьмах и СИЗО, в субботу днем прибыла самолетом в аэропорт "Борисполь".

Image caption Владимир Зеленский возле самолета

Самолет садился под аплодисменты и скандирование "Слава Украине!"

Пленных встречали родные и друзья, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.

Image caption Родные плачут

Image caption Родственники украинских пленных перед встречей

Обмен состоялся путем одновременного вылета российского и украинского самолетов из Киева и Москвы соответственно.

Копірайт зображення Фейсбук Кирилла Тимошенко Image caption Украинский самолет с пленными взлетает из российского аэропорта "Внуково". Фото опубликовал заместитель главы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко

У самолета находились фигуранты списков с обеих сторон, которые договаривались о формуле "35 на 35".

Среди вернувшихся: украинские моряки, Сенцов, Гриб, Кольченко, Бекиров и другие украинские пленные.

Image caption Роман Сущенко

Журналист Роман Сущенко после прилета рассказал, что "чувство прекрасные" и добавил, что больше всего хочет поесть арбузов. Он поблагодарил власти и всем, кто помогал в возвращении, - президентам Зеленскому и Порошенко.

Image caption Олег Сенцов

Режиссер Олег Сенцов заявил, что надеется на возвращение других пленных - "до тех пор борьба будет продолжаться".

А президент Зеленский рассказал, что запланирован второй этап обмена, в котором будут договариваться об украинских заключенных в России, которых посадили в Крыму. Однако дату такого обмена глава государства не уточнил.

Самолет с российскими пленными уже приземлился во "Внуково".

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