Самолет с украинскими пленными сел в "Борисполе"
В субботу состоялся обмен украинских заключенных на российских.
Как передают корреспонденты ВВС News Украина, группа украинцев, которые находились в российских тюрьмах и СИЗО, в субботу днем прибыла самолетом в аэропорт "Борисполь".
Самолет садился под аплодисменты и скандирование "Слава Украине!"
Пленных встречали родные и друзья, президент Владимир Зеленский, глава СБУ Иван Баканов, министр внутренних дел Арсен Аваков, генпрокурор Руслан Рябошапка, а также десятки журналистов и активистов.
Обмен состоялся путем одновременного вылета российского и украинского самолетов из Киева и Москвы соответственно.
У самолета находились фигуранты списков с обеих сторон, которые договаривались о формуле "35 на 35".
Среди вернувшихся: украинские моряки, Сенцов, Гриб, Кольченко, Бекиров и другие украинские пленные.
Журналист Роман Сущенко после прилета рассказал, что "чувство прекрасные" и добавил, что больше всего хочет поесть арбузов. Он поблагодарил власти и всем, кто помогал в возвращении, - президентам Зеленскому и Порошенко.
Режиссер Олег Сенцов заявил, что надеется на возвращение других пленных - "до тех пор борьба будет продолжаться".
А президент Зеленский рассказал, что запланирован второй этап обмена, в котором будут договариваться об украинских заключенных в России, которых посадили в Крыму. Однако дату такого обмена глава государства не уточнил.
Самолет с российскими пленными уже приземлился во "Внуково".