Украинские заключенные вернулись. Кто среди них? Список

В субботу после длительных и трудных переговоров состоялся обмен украинских заключенных на российских. Всего домой вернулись 35 украинцев, среди них - все 24 украинских моряка, режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.

Все освобожденные прибыли самолетом в аэропорт "Борисполь", где их встречали президент Зеленский, родственники, друзья, журналисты и активисты.

Кто вернулся?

Из России прилетели:

Олег Сенцов - задержан в 2014 году и приговорен российским судом к 20 годам заключения.

- задержан в 2014 году и приговорен российским судом к 20 годам заключения. Павел Гриб - задержан в 2017 году в Беларуси и передан России, приговорен к 6 годам колонии.

- задержан в 2017 году в Беларуси и передан России, приговорен к 6 годам колонии. Николай Карпюк - задержан на территории России в марте 2014 года, приговорен к 22,5 годам тюрьмы.

- задержан на территории России в марте 2014 года, приговорен к 22,5 годам тюрьмы. Станислав Кл ы х - приговорен к 20 годам колонии строгого режима по одному делу с Николаем Карпюком.

- приговорен к 20 годам колонии строгого режима по одному делу с Николаем Карпюком. Александр Кольченко - задержан в 2014 году, приговорен к 10 годам лишения свободы.

- задержан в 2014 году, приговорен к 10 годам лишения свободы. Евгений Панов - в 2018 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима.

- в 2018 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Роман Сущенко - задержали в Москве в 2016 году, суд дал ему 12 лет заключения.

- задержали в Москве в 2016 году, суд дал ему 12 лет заключения. Владимир Балух - задержан в 2015 году, приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.

- задержан в 2015 году, приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима. Артур Панов - активист и блогер, студент. В начале декабря 2015 года при неизвестных обстоятельствах оказался в тюрьме на территории Российской Федерации. Его обвинили в подготовке к террористическому акту и в шпионаже.

- активист и блогер, студент. В начале декабря 2015 года при неизвестных обстоятельствах оказался в тюрьме на территории Российской Федерации. Его обвинили в подготовке к террористическому акту и в шпионаже. Алексей Сизонович - 62-летний пенсионер из Краснодона, которого в России приговорили к 12 годам тюрьмы за "подготовку терактов в Ростовской области России, незаконное пересечение границы и незаконное владение взрывчаткой".

- 62-летний пенсионер из Краснодона, которого в России приговорили к 12 годам тюрьмы за "подготовку терактов в Ростовской области России, незаконное пересечение границы и незаконное владение взрывчаткой". Эдем Бекиров - крымскотатарский активист, арестованный российскими властями в Крыму по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. У него ампутирована нога и проблемы с сердцем.

Также домой вернулись все 24 моряка, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года:

Роман Мокряк , командир МБАК "Бердянск"

, командир МБАК "Бердянск" Юрий Безъязычный , моторист-электрик

, моторист-электрик Андрей Артеменко , старший комендор

, старший комендор Андрей Эйдер , комендор-сигнальщик

, комендор-сигнальщик Богдан Головаш , выпускник ИВМС

, выпускник ИВМС Денис Гриценко , командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования

, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Василий Сорока , капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск"

, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск" Богдан Небылица , командир МБАК "Никополь"

, командир МБАК "Никополь" Вячеслав Зинченко , комендор-сигнальщик

, комендор-сигнальщик Сергей Цибизов , комендор-сигнальщик

, комендор-сигнальщик Сергей Попов , заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования

, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Владислав Костышин , выпускник ИВМС

, выпускник ИВМС Андрей О прыск о , моторист-электрик МБАК "Вышгород"

, моторист-электрик МБАК "Вышгород" Андрей Драч , капитан, находившийся на борту МБАК "Никополь"

, капитан, находившийся на борту МБАК "Никополь" Олег Мельничук , командир рейдового буксира "Яны Капу"

, командир рейдового буксира "Яны Капу" Михаил Власюк , моторист-электрик

, моторист-электрик Виктор Беспальченко , комендор

, комендор Владимир Терещенко , комендор

, комендор Евгений Семидоцкий , марсовый

, марсовый Владимир Лесной , командир 31-го дивизиона судов обеспечения.

, командир 31-го дивизиона судов обеспечения. Андрей Шевченко , главный старшина дивизиона

, главный старшина дивизиона Владимир Варимез , старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения

, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения Сергей Чулиба , командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.

, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения. Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.

Кто в списке тех, кого передала украинская сторона, - пока неизвестно.

Однако по данным российских СМИ, Украина должна была передать России свидетеля по делу катастрофы самолета МН17 Владимира Цемаха, которого ранее под личное обязательство выпустил украинский суд.

Кроме того, в списке якобы есть бывшие военные ВСУ Максим Одинцов и Александр Баранов, которых осудили за госизмену и дезертирство, а также главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Последний заявлял, что не хочет, чтобы его меняли, поскольку планирует доказать свою невиновность в суде.

Копірайт зображення Посольство Украины в России Image caption Фигуранты российского списка на обмен. Это фото опубликовало посольство России в Украине

Также СМИ сообщали о том, что в списке есть Игорь Кимаковский, которого обвиняли в сборе информации для российских спецслужб, и Евгений Мефедов - фигурант дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.

Image caption Кирилла Вышинского встречал российский журналист Дмитрий Киселев

Официальной информации, кого именно передала украинская сторона, пока нет.

Переговорный процесс

О договоренности по обмену в августе активно писали украинские и российские СМИ. "Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении украинского президента написал, что стороны достигли согласия по этому вопросу во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина 11 июля.

В ночь на 30 августа в нескольких российских и украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом уже состоялся.

Они ссылались на российские Телеграмм-каналы и сообщения сотрудницы Рады Анны Исламовой в Facebook, репост которого сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.

В конце концов, в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс на самом деле не закончился, а в СБУ призвали "не распространять непроверенную информацию о дате освобождения".

Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в тот же день сообщил, что обмен не начался, поскольку необходимо время для оформления документов.

В итоге в ту пятницу так ничего и не произошло, а СМИ стали называть новую дату обмена - суббота, 7 сентября.

Впоследствии российский президент публично проанонсировал масштабный обмен, тогда как украинская сторона все это время практически воздерживалась от комментариев на эту тему.

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