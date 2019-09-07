Украинские заключенные вернулись. Кто среди них? Список
В субботу после длительных и трудных переговоров состоялся обмен украинских заключенных на российских. Всего домой вернулись 35 украинцев, среди них - все 24 украинских моряка, режиссер Олег Сенцов и журналист Роман Сущенко.
Все освобожденные прибыли самолетом в аэропорт "Борисполь", где их встречали президент Зеленский, родственники, друзья, журналисты и активисты.
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Кто вернулся?
Из России прилетели:
- Олег Сенцов - задержан в 2014 году и приговорен российским судом к 20 годам заключения.
- Павел Гриб - задержан в 2017 году в Беларуси и передан России, приговорен к 6 годам колонии.
- Николай Карпюк - задержан на территории России в марте 2014 года, приговорен к 22,5 годам тюрьмы.
- Станислав Клых - приговорен к 20 годам колонии строгого режима по одному делу с Николаем Карпюком.
- Александр Кольченко - задержан в 2014 году, приговорен к 10 годам лишения свободы.
- Евгений Панов - в 2018 году приговорили к 8 годам колонии строгого режима.
- Роман Сущенко - задержали в Москве в 2016 году, суд дал ему 12 лет заключения.
- Владимир Балух - задержан в 2015 году, приговорен к 3 годам и 7 месяцам колонии общего режима.
- Артур Панов - активист и блогер, студент. В начале декабря 2015 года при неизвестных обстоятельствах оказался в тюрьме на территории Российской Федерации. Его обвинили в подготовке к террористическому акту и в шпионаже.
- Алексей Сизонович - 62-летний пенсионер из Краснодона, которого в России приговорили к 12 годам тюрьмы за "подготовку терактов в Ростовской области России, незаконное пересечение границы и незаконное владение взрывчаткой".
- Эдем Бекиров - крымскотатарский активист, арестованный российскими властями в Крыму по обвинению в незаконном хранении боеприпасов. У него ампутирована нога и проблемы с сердцем.
Также домой вернулись все 24 моряка, задержанные российскими пограничниками в Керченском проливе в ноябре 2018 года:
- Роман Мокряк, командир МБАК "Бердянск"
- Юрий Безъязычный, моторист-электрик
- Андрей Артеменко, старший комендор
- Андрей Эйдер, комендор-сигнальщик
- Богдан Головаш, выпускник ИВМС
- Денис Гриценко, командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Василий Сорока, капитан, находившийся на борту МБАК "Бердянск"
- Богдан Небылица, командир МБАК "Никополь"
- Вячеслав Зинченко, комендор-сигнальщик
- Сергей Цибизов, комендор-сигнальщик
- Сергей Попов, заместитель командира дивизиона по электромеханической части - начальник электромеханической службы 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования
- Владислав Костышин, выпускник ИВМС
- Андрей Опрыско, моторист-электрик МБАК "Вышгород"
- Андрей Драч, капитан, находившийся на борту МБАК "Никополь"
- Олег Мельничук, командир рейдового буксира "Яны Капу"
- Михаил Власюк, моторист-электрик
- Виктор Беспальченко, комендор
- Владимир Терещенко, комендор
- Евгений Семидоцкий, марсовый
- Владимир Лесной, командир 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Андрей Шевченко, главный старшина дивизиона
- Владимир Варимез, старший радиотелеграфист НК "Смела" 31-го дивизиона судов обеспечения
- Сергей Чулиба, командир отделения мотористов НКА "Новая Каховка", 31-го дивизиона судов обеспечения.
- Юрий Будзило, командир радиотехнического взвода управления 21-й отдельной г/т роты морского командования.
Кто в списке тех, кого передала украинская сторона, - пока неизвестно.
Однако по данным российских СМИ, Украина должна была передать России свидетеля по делу катастрофы самолета МН17 Владимира Цемаха, которого ранее под личное обязательство выпустил украинский суд.
Кроме того, в списке якобы есть бывшие военные ВСУ Максим Одинцов и Александр Баранов, которых осудили за госизмену и дезертирство, а также главред РИА "Новости-Украина" Кирилл Вышинский. Последний заявлял, что не хочет, чтобы его меняли, поскольку планирует доказать свою невиновность в суде.
Также СМИ сообщали о том, что в списке есть Игорь Кимаковский, которого обвиняли в сборе информации для российских спецслужб, и Евгений Мефедов - фигурант дела о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе.
Официальной информации, кого именно передала украинская сторона, пока нет.
Переговорный процесс
О договоренности по обмену в августе активно писали украинские и российские СМИ. "Коммерсант" со ссылкой на источник в окружении украинского президента написал, что стороны достигли согласия по этому вопросу во время телефонного разговора Владимира Зеленского и Владимира Путина 11 июля.
В ночь на 30 августа в нескольких российских и украинских СМИ начали появляться сообщения о том, что обмен заключенными между Москвой и Киевом уже состоялся.
Они ссылались на российские Телеграмм-каналы и сообщения сотрудницы Рады Анны Исламовой в Facebook, репост которого сделал новый генпрокурор Украины Руслан Рябошапка.
В конце концов, в Офисе президента Украины сообщили, что переговорный процесс на самом деле не закончился, а в СБУ призвали "не распространять непроверенную информацию о дате освобождения".
Российское агентство "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник в тот же день сообщил, что обмен не начался, поскольку необходимо время для оформления документов.
В итоге в ту пятницу так ничего и не произошло, а СМИ стали называть новую дату обмена - суббота, 7 сентября.
Впоследствии российский президент публично проанонсировал масштабный обмен, тогда как украинская сторона все это время практически воздерживалась от комментариев на эту тему.