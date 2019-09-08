Украинский фильм победил на Венецианском фестивале

Копірайт зображення Госкино Image caption Валентин Васянович с венецианским львом

Во второй по важности программе Венецианского фестиваля "Горизонты" победил фильм "Атлантида" украинского режиссера Валентина Васяновича.

Об этом сообщает Государственное агентство по вопросам кино.

За него свои голоса отдало жюри 76-го Венецианского международного кинофестиваля.

"Горизонты" - вторая по значимости программа Венецианского кинофестиваля и проводится параллельно с главным конкурсом. К участию в этой секции отбирают художественные и документальные фильмы, которые представляют новые тенденции в развитии мирового кинематографа.

За победу в этой программе соревновались 19 фильмов.

"Атлантида" - это фильм о будущей победе в войне с Россией.

Фильм о судорогах перед окончательным разрушением мифа индустриального Донбасса: на уровне промышленного ландшафта, и прежде всего - в человеческом измерении, отметили в Госкино.

Васянович работал над фильмом как автор сценария, режиссер, оператор и продюсер.

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