Украина - в числе "лидеров" по уровню самоубийств

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Каждые 40 секунд в мире происходит очередное самоубийство. В общей сложности за год счеты с жизнью сводят в общей сложности почти 800 тысяч человек.

Таковы данные нового доклада, опубликованного ВОЗ накануне Всемирного дня предотвращения самоубийств, отмечаемого 10 сентября.

Причем эти цифры не учитывают попытки суицида, которые, по оценкам все той же ВОЗ, совершаются примерно в 20 раз чаще, чем "удавшиеся" самоубийства.

Украина в этой печальной статистике занимает довольно незавидное место. Она не входит в первую десятку государств с самыми высокими показателями самоубийств на душу населения, но превышает среднемировые показатели почти вдвое. Во многом потому, что украинцы-мужчины убивают себя в семь с лишним раз чаще, чем женщины.

"Любая смерть - это трагедия для семьи, друзей и коллег погибшего. Но суицид можно предотвратить, - подчеркивает генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус. - Мы призываем все страны включить в свои национальные программы образования и здравоохранения проверенные стратегии по предотвращению самоубийств".

На сегодняшний день из 183 стран, входящих в ВОЗ, принятая на государственном уровне программа по предотвращению суицидов есть только у 38 (в их числе Австралия, Израиль и США) - то есть примерно у каждой пятой.

ВОЗ настаивает, что ограничение доступа к средствам самоубийства является одной из самых эффективных мер по их предотвращению.

Группы риска - мужчины и молодежь

В 2016 году средний показатель самоубийств в мире составил 10,5 случаев на 100 тысяч населения. Однако разброс по странам огромен: где-то он не превышает 5, где-то зашкаливает за 30.

Практически во всем мире мужчины сводят счеты с жизнью значительно чаще, чем женщины - в среднем в 1,8 раза. При этом в странах с высоким доходом этот разрыв увеличивается почти до троекратного - в то время как в более бедных государствах цифры мужских и женских самоубийств отличаются незначительно.

Страны с самыми высокими показателями самоубийств Число суицидов в 2016 году на 100 тыс. населения с поправкой на усредненное распределение по возрасту

Женщины убивают себя чаще мужчин лишь в пяти странах мира: Бангладеш, Китай, Лесото, Марокко и Мьянма (полную интерактивную карту можно посмотреть здесь).

Больше половины всех самоубийств совершают люди в возрасте до 45 лет.

Среди молодежи в возрасте от 15 до 30 лет это вторая самая распространенная причина смерти после дорожных аварий. Она опережает насильственную смерть - то есть себя убивает больше молодых мужчин и женщин, чем погибает в результате терактов, военных действий и любых других конфликтов вместе взятых, включая криминальные и бытовые убийства.

При этом в целом уровень суицидов во всем мире продолжает медленно, но неуклонно снижаться (за исключением Северной и Южной Америки). Быстрее всего это происходит в Европе, где с 2000 года число самоубийств на душу населения упало более чем на четверть.

Украина - в числе лидеров

По числу самоубийств на душу населения Украина превышает среднемировые показатели более чем на три четверти (18,5 случая на 100 тысяч человек - против 10,5).

Однако это далеко не худший результат среди соседей страны - в России и Беларуси дела обстоят значительно хуже (26,5 и 21,4 соответственно).

Для сравнения: в США этот показатель составляет 13,7; в Польше и Молдове - 13,4; в Канаде - 10,4; на Кубе - 10,1; в Израиле - 5,2.

Если брать в расчет только мужские суициды, то тут Украина входит в первую десятку печальных "лидеров". Показатель самоубийств среди украинцев-мужчин составляет 34,5 на 100 тысяч населения (в Лесото, входящем в тройку мировых лидеров по статистике обоих полов он в полтора раза ниже - 22,7).

Если в среднем по миру мужчин-самоубийц примерно в 1,8 раза больше женщин, то в Украине этот разрыв превышает среднемировой в несколько раз: украинцы-мужчины убивают себя в 7,3 раза чаще, чем женщины.

В общей сложности в 2016 году в Украине покончили с собой 9952 человека. В пересчете это примерно 27 самоубийств в день, то есть один житель Украины сводит счеты с жизнью в среднем каждый час.