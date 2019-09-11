Копірайт зображення Валерія Рибак / Facebook

Большая палата Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) начала первое за пять лет слушание по делу "Украина против России" об аннексированном Крыме и нарушениях прав на полуострове.

Пользователи соцсетей отреагировали на это флэшмобом #one_shoe_challenge. На своих страницах они выкладывают фото в одном ботинке. Казалось бы, при чем здесь обувь?

Все началось с публикации Ивана Лещины, который будет представлять в ЕСПЧ позицию Украины. 9 сентября он сообщил, что сломал палец, и поэтому во время слушания вместо одного из ботинок вынужден будет одеть обычный тапок.

"А знаете, в чем выгода, если ломаешь палец на ноге накануне заседания Палаты в межгосе по Крыму? А в том, что надо брать только один парадный туфель, а он занимает ровно в два раза меньше места в чемодане, чем два", - написал Лещина.

"Итак, спешите видеть [...] последняя гастроль, смертельный номер, под куполом ци ... зала заседаний Палаты ЕСПЧ. Агент Украины в одном тапке и английском советник (надеюсь в двух туфлях) будут отстаивать позицию государства о приемлемости заявления Украина против России (Крым)".

Уже на следующий день судья Аркадий Бущенко в своем фейсбуке запустил флешмоб #one_shoe_challenge и призвал всех неравнодушных поддержать украинскую команду юристов в ЕСПЧ и в знак солидарности с ними выкладывать фото в одном ботинке. Это же он сделал и сам.

Ждать реакции интернет-пользователей пришлось недолго.

К флешмобу среди прочих присоединились работники Минюста...

... и Украинского Хельсинского союза.

Украина против России в ЕСПЧ

Слушание Европейского суда по правам человека проходит в рамках дела "Украина против России" и касается нарушения прав человека в аннексированном Крыму.

Украина подала заявление в ЕСПЧ еще в марте 2014 года. В нем говорится, что Россия фактически контролирует территорию полуострова, который является неотъемлемой частью Украины, и нарушает сразу несколько статей Конвенции о защите прав человека.

Украина утверждает, что в Крыму существовала практика преследования украинских военнослужащих, притеснения и запугивания священнослужителей, которые не являются членами РПЦ, и дискриминация крымских татар.

Кроме того, в иске упоминается препятствование работе журналистов в Крыму и автоматическое предоставление гражданам Украины российского гражданства - отказ от него лишил людей многих прав.

Слушание 11 сентября не будет касаться рассмотрения дела по существу: речь пойдет о заявлении России, которая пытается оспорить приемлемость заявления украинской стороны.

Россияне настаивают, что заявление Украины является политически мотивированным и необоснованным.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram