Бухгалтер киевского вуза придумала работника и 7 лет получала его зарплату

Копірайт зображення Прокуратура Києва

Бывшая бухгалтер Национального педуниверситета имени М.П. Драгоманова около семи лет получала зарплату несуществующего работника.

Как сообщили в столичной прокуратуре, вскоре по ее делу начнется судебный процесс.

По версии следствия, в 2012 году женщина придумала фейковую личность и внесла ее имя в программу для автоматического начисления заработной платы.

В течение следующих семи лет бухгалтер получала от университета деньги вместо вымышленного человека. В целом она нанесла ущерб государству на сумму около 800 тысяч гривен.

Сейчас женщина уже не работает в учебном заведении.

"Действия злоумышленницы квалифицированы по ч. 1, ч. 2 ст. 190, ч. 2, ч. 3 ст. 358, ч. 1 ст. 362 Уголовного кодекса Украины, то есть завладение чужим имуществом путем обмана", - говорят в прокуратуре.

Ей грозит наказание - до трех лет лишения свободы.

При этом правоохранители отмечают, что еще на этапе досудебного следствия женщина возместила в госбюджет почти 500 тысяч гривен.

Повлияет ли это как-то наказание, которое будут для нее просить, в прокуратуре не уточняют.

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