Эмми-2019: список победителей в основных номинациях

  • 23 сентября 2019
Еммі Копірайт зображення Getty Images

В Лос-Анджелесе прошла очередная торжественная церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

Среди триумфаторов - "Игра престолов", которую в очередной раз признали лучшим драматическим сериалом года. В общем сериал победил в 12 категориях при том, что имел рекордные 32 номинации на "Эмми".

А вот мини-сериал "Чернобыль", который был номинирован в 19 категориях, победил в 10 из них. Саму ленту признали лучшим мини-сериалом года, а сценарист Крэйг Мазин и режиссер Джонан Ренко были признаны победителями в своих категориях.

Лучшей драматической актрисой стала Джоди Комер (сериал "Убивая Еву"), актером - Билли Портер ("Поза").

Вот как выглядит список победителей в главных номинациях "Эмми":

Лучший драматический сериал

  • "Игра престолов"
  • "Лучше звоните Солу
  • "Телохранитель"
  • "Убивая Еву"
  • "Озарк"
  • "Поза"
  • "Наследники"
  • "Это мы"
Копірайт зображення Reuters

Лучший мини-сериал

  • "Чернобыль"
  • "Побег из тюрьмы Даннемора"
  • "Фосси/Вердон"
  • "Острые предметы"
  • "Когда они видят нас"
Копірайт зображення Sky UK Ltd/HBO

Лучший комедийный сериал

  • "Флибэг"
  • "Барри"
  • "В лучшем мире"
  • "Удивительная миссис Мейзел"
  • "Матрешка"
  • "Шиттс Крик"
  • "Вице-президент

Лучший телевизионный фильм

  • "Брандашмыг" (эпизод сериала "Черное зеркало")
  • "Брексит"
  • "Дедвуд"
  • "Король Лир"
  • "Мой ужин с Эрве"

С полным списком номинантов и победителей в каждой категории можно ознакомиться на сайте премии "Эмми".

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