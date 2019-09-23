Эмми-2019: список победителей в основных номинациях
В Лос-Анджелесе прошла очередная торжественная церемония вручения телевизионной премии "Эмми".
Среди триумфаторов - "Игра престолов", которую в очередной раз признали лучшим драматическим сериалом года. В общем сериал победил в 12 категориях при том, что имел рекордные 32 номинации на "Эмми".
А вот мини-сериал "Чернобыль", который был номинирован в 19 категориях, победил в 10 из них. Саму ленту признали лучшим мини-сериалом года, а сценарист Крэйг Мазин и режиссер Джонан Ренко были признаны победителями в своих категориях.
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Лучшей драматической актрисой стала Джоди Комер (сериал "Убивая Еву"), актером - Билли Портер ("Поза").
Вот как выглядит список победителей в главных номинациях "Эмми":
Лучший драматический сериал
- "Игра престолов"
- "Лучше звоните Солу
- "Телохранитель"
- "Убивая Еву"
- "Озарк"
- "Поза"
- "Наследники"
- "Это мы"
Лучший мини-сериал
- "Чернобыль"
- "Побег из тюрьмы Даннемора"
- "Фосси/Вердон"
- "Острые предметы"
- "Когда они видят нас"
Лучший комедийный сериал
- "Флибэг"
- "Барри"
- "В лучшем мире"
- "Удивительная миссис Мейзел"
- "Матрешка"
- "Шиттс Крик"
- "Вице-президент
Лучший телевизионный фильм
- "Брандашмыг" (эпизод сериала "Черное зеркало")
- "Брексит"
- "Дедвуд"
- "Король Лир"
- "Мой ужин с Эрве"
С полным списком номинантов и победителей в каждой категории можно ознакомиться на сайте премии "Эмми".