Эмми-2019: список победителей в основных номинациях

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В Лос-Анджелесе прошла очередная торжественная церемония вручения телевизионной премии "Эмми".

Среди триумфаторов - "Игра престолов", которую в очередной раз признали лучшим драматическим сериалом года. В общем сериал победил в 12 категориях при том, что имел рекордные 32 номинации на "Эмми".

А вот мини-сериал "Чернобыль", который был номинирован в 19 категориях, победил в 10 из них. Саму ленту признали лучшим мини-сериалом года, а сценарист Крэйг Мазин и режиссер Джонан Ренко были признаны победителями в своих категориях.

Лучшей драматической актрисой стала Джоди Комер (сериал "Убивая Еву"), актером - Билли Портер ("Поза").

Вот как выглядит список победителей в главных номинациях "Эмми":

Лучший драматический сериал

" Игра престолов"

"Лучше звоните Солу

"Телохранитель"

"Убивая Еву"

"Озарк"

"Поза"

"Наследники"

"Это мы"

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Лучший мини-сериал

"Чернобыль"

"Побег из тюрьмы Даннемора"

"Фосси/Вердон"

"Острые предметы"

"Когда они видят нас"

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Лучший комедийный сериал

"Флиб э г"

"Барри"

"В лучшем мире"

"Удивительная миссис Мейзел"

"Матрешка"

"Шиттс Крик"

"Вице-президент

Лучший телевизионный фильм

"Брандашмыг" (эпизод сериала "Черное зеркало")

"Брексит"

"Дедвуд"

"Король Лир"

"Мой ужин с Эрве"

С полным списком номинантов и победителей в каждой категории можно ознакомиться на сайте премии "Эмми".

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