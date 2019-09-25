Тень Украины над Вашингтоном, или будет ли импичмент Трампа. Обзор СМИ

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О скандале вокруг телефонных разговоров между Трампом и Зеленским, который быстро набирает обороты и уже привел к началу процедуры импичмента, в обзоре иностранных изданий от 25 сентября.

"Украиногейт"

После месяцев "провоцирования" со стороны американского президента Дональда Трампа Демократическая партия все-таки начала процедуру отстранения его от власти, пишет Financial Times.

"Остается только догадываться, соблазнял ли Трамп судьбу, действительно ли считает, что импичмент поможет ему переизбраться в следующем году", - рассуждает издание.

По мнению уважаемого издания, существует две причины, почему процедура была начата именно сейчас, а не после апрельской публикации доклада спецпрокурора Роберта Мюллера о возможном вмешательстве России в американские выборы.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Владимир Зеленский и Дональд Трамп 25 сентября встретятся на ГА ООН. К этим переговорам приковано внимание всего мира

Во-первых, Трамп, как считается, давил на Владимира Зеленского, когда сам находился на посту президента. Мюллер также вспоминал случаи препятствования правосудию, но основная часть его доклада касалась подозрения в сговоре с Россией со стороны Трампа еще до того, как он занял президентский пост.

"В одном, правда, "украиногейт" и отчет Мюллера тесно связаны: в обоих случаях замешана Россия", - пишет издание и напоминает, что военная помощь США, которую Трамп заморозил, должна была помочь Украине бороться против российского вторжения на Востоке.

А вторая причина заключается в том, что подозреваемые коррупционные действия, связанные с "украиногейтом", гораздо проще понять.

"Если Трамп угрожал заморозить помощь прозападному государству, если та не сыграет в грязную игру, чтобы помочь ему переизбраться, то это дойдет даже до невнимательных избирателей, которые еще не определились", - считает Financial Times.

Подковерная борьба в Белом доме

Попыткой Трампа надавить на президента Украины предшествовали "месяца борьбы" внутри администрации американского президента, результатом которой стали неожиданный отзыв посла из Киева, принятие решений в обход руководства Совета нацбезопасности и замораживание помощи Украине, пишет The Washington Post.

Копірайт зображення УНИАН Image caption Конгрессмены-демократы и некоторые американские эксперты из постсоветского пространства осудили администрацию Трампа за досрочное прекращение полномочий посла США в Украине Мари Йованович

В то же время лояльные к нему политики, в частности его личный юрист Рудольф Джулиани, пытались "воспользоваться американскими отношениями с Киевом", сообщает издание со ссылкой на бывших и действующих чиновников.

Некоторые из них рассказали, что телефонному разговору двух президентов предшествовали напряженные встречи в Белом доме с участием чиновников по нацбезопасности, "которые вызвали у некоторых их участников опасения, что Трамп и его ближний круг были готовы использовать американские рычаги влияния в отношении нового лидера Украины ради политической выгоды Трампа".

Издание утверждает, что когда такие опасения усилились, "некоторые высокопоставленные лица тайно пытались предотвратить встречу или телефонные переговоры Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским, поскольку боялись, что Трамп воспользуется разговором, чтобы надавить на Киев в поисках компромата на своего потенциального конкурента в гонках 2020 года, бывшего вице-президента Джо Байдена и его сына Хантера".

Чиновники Белого дома отрицают такие заявления и утверждают, что такие опасения не озвучивались на встречах Совета национальной безопасности.

Украине "особенно больно"

Попытки Дональда Трампа "исказить" украинское правосудие ради своих целей является "тяжким преступлением против страны, которая отчаянно борется с коррупцией", пишет директор Центра "Новая Европа" Алена Гетьманчук в статье под названием "Давайте, пожалуйста, поговорим о том, как чувствуют себя украинцы в этой ситуации" для The New York Times.

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Автор напоминает, что в последние годы Соединенные Штаты помогали Украине как противостоять российской агрессии, так и осуществлять важные реформы, "инвестируя миллиарды" в улучшение, в частности в судебной системы.

Так, появлением суда для борьбы с коррупцией высокого уровня, Украина не в последнюю очередь обязана именно США.

"И поэтому горько узнавать, что при ДональдеТрампе, похоже, руководство США теперь присоединилось к списку тех, кто хотел бы использовать Украину для достижения собственных узких целей, и делает это таким образом, что препятствует нашим собственным усилиям улучшить свою страну", - пишет Гетьманчук.

"Особенно болезненно, что это происходит в тот момент, когда новому украинскому руководству отчаянно нужно функциональное партнерство с Вашингтоном", - добавляет она.

Обзор подготовила Мария Кондрачук, Служба мониторинга ВВС

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