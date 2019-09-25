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Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Дональда Трампа и Владимира Зеленского.

В стенограмме беседы от 25 июля Дональд Трамп призывает Владимира Зеленского сотрудничать с его адвокатом Руди Джулиани, осуждает "несправедливое увольнение" украинского прокурора Виктора Шокина и критикует экс-посла США в Украине Мари Йованович.

Он также упоминает об обвинении в отношении сына экс-вице-президента США Джо Байдена, возможного соперника Трампа на выборах.

"Байден хвастался, что остановил обвинения, если бы вы могли выяснить, что там ... Это мне кажется ужасно", - комментирует Дональд Трамп это дело.

Зеленский в ответ обещает президенту США, что новый генпрокурор Украины будет на 100% его человеком и тщательно изучит ситуацию.

"Он или она займется ситуацией, особенно компанией, которую вы упомянули по этому вопросу (речь идет о компании Burisma, в совете директоров которой работал сын Джо Байдена Хантер Байден, и расследование в отношении которого проводил генпрокурор Шокин. - Ред.)", - отмечает Зеленский.

Копірайт зображення whitehouse.gov

Копірайт зображення whitehouse.gov Image caption В этом отрывке разговора Дональд Трамп призывает Зеленского к сотрудничеству с Руди Джулиани, критикует экс-посла США в Украине Мари Йованович и просит выяснить ситуацию, когда Джо Байден якобы остановил обвинения против своего сына путем отставки генпрокурора Шокина. Зеленский обещает, что новый генпрокурор тщательно расследует дело

Он просит Трампа предоставить дополнительную информацию по делу, если таковая имеется, и соглашается с президентом США в том, что Мари Йованович была плохим послом.

"Замечательно, что вы были первым, кто рассказал мне, что она была плохим послом, я согласен с вами на 100%. Ее отношение ко мне было далеко не лучшим, потому что она восхищалась предыдущим президентом, и она была на его стороне. Она не очень одобряла меня как нового президента", - добавляет Зеленский.

Также он сообщает Трампу, что отозвал посла Украины в США Валерия Чалого, чтобы открыть новую страницу в отношениях с Украиной.

Критика Меркель и Макрона

В другом отрывке разговора Трамп критикует позицию Германии в отношении Украины.

"Германия почти ничего не делает для вас. Все, что они делают - говорят", - считают президент США.

Зеленский отвечает, что лидеры Германии и Франции не делают достаточно для Украины.

"Я разговаривал с Ангелой Меркель и встречался с ней. Также я встречался и беседовал с Макроном. Я сказал им, что они не делают столько, сколько должны в вопросе санкций. Они не продвигают санкции. Они не работают столько, сколько должны для Украины", - отмечает президент

"Можем взять ваш самолет и полететь в Украину"

В конце разговора Зеленский говорит Трампу, что надеется на встречу с ним в Польше в сентябре. Эта встреча так и не состоялась, поскольку президент США отменил визит в Польшу.

"Я думаю, что в сентябре мы будем в Польше и надеюсь сможем встретиться. После этого было бы хорошей идеей для вас посетить Украину. Мы можем либо взять мой самолет и улететь в Украину, либо взять ваш самолет, который вероятно намного лучше моего", - говорит Зеленский президенту США.

Трамп обещает подумать над этой идеей.

Что в стенограмме?

Разговор президентов, о котором идет речь, состоялся еще в конце июля, однако в сентябре вновь оказалась в центре внимания СМИ: именно из-за него в США запустили процедуру импичмента в отношении Дональда Трампа.

О чем именно говорили президенты, до сих пор было неизвестно, однако американская пресса сообщала, что Трамп якобы оказывал давление на Зеленского, убеждая его начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена или его сына.

Сам Трамп утверждал, что с Зеленским они действительно говорили о Байдене, но отрицал, что это было давлением.

Байден - наиболее вероятный соперник Трампа на предстоящих президентских выборах в США, поэтому многие расценили поведение действующего президента как злоупотребление полномочиями с целью навредить своему потенциальному сопернику.

Теперь Белый дом обнародовал стенограмму скандального разговора.

Расследование в отношении Байдена. При чем здесь Украина?

Во времена президентства Барака Обамы Джо Байден занимал должность вице-президента США и курировал украинский вопрос. В то же время его сын - Хантер Байден - входил в совет директоров украинской газодобывающей компании Burisma.

В 2015-2016 годах, когда генеральной прокуратурой руководил Виктор Шокин, в отношении Burisma проводилось расследование.

В конце концов Шокин был уволен, а Джо Байден заявил, что это решение - его личная заслуга. Мол, именно он настоял на смене главы ГПУ.

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"Я сказал: я уезжаю через шесть часов. Если ваш генпрокурор не будет уволен до тех пор, вы не получите денег. И тот сукин сын был уволен. На его место поставили того, кому в то время доверяли", - заявил Байден.

В свое время это стало поводом для скандала вокруг самого Байдена. Оппоненты предполагали, что он оказывал давление на украинское правосудие в собственных интересах - чтобы защитить компанию, которая имеет отношение к его сыну.

Именно этот инцидент, заявляли опонеты Трампа, он и просил расследовать Зеленского, чтобы таким образом нанести вред своему потенциальному сопернику на выборах.

Трамп и импичмент

Вечером 24 сентября спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что начинает формальную процедуру импичмента президента Дональда Трампа.

Пелоси дала указание комитетам Палаты представителей определить, действительно ли есть основания для отстранения Трампа от власти.

В случае, если комитеты приходят к выводу, что достаточно доказательств вины президента, они будут рекомендовать провести голосование по импичменту в нижней палате Конгресса.

Для принятия этого решения достаточно будет простого большинства голосов.

После этого вопрос об импичменте должен быть рассмотрен Сенатом - верхней палатой Конгресса. Для одобрения импичмента, "за" должны проголосовать две трети законодателей.

Сейчас Сенат контролируется республиканцами, и до сих пор эксперты называли поддержку ими импичмента маловероятной.

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