Курт Волкер подал в отставку из-за скандала с Трампом - американские СМИ

Специальный представитель Государственного департамента США по вопросам Украины Курт Волкер подал в отставку, сообщают CNN и The New York Times со ссылкой на источники.

Как указывает CNN, это произошло через день после обнародования отчета информатора о давлении Дональда Трампа на Украину для расследования дела в отношении сына своего политического оппонента Джо Байдена.

Курт Волкер был упомянут в этом отчете.

Издание The New York Times указывает, что Волкер в пятницу сообщил об отставке госсекретарю Майку Помпео. Но официальных сообщений на этот счет нет.

Издание со ссылкой на источник указывает, что Волкер больше не может быть эффективным на должности спецпредставителя по Украине из-за возможной причастности к скандалу, который стал причиной начала процедуры импичмента президента США Дональда Трампа.

Ранее советник Дональда Трампа и один из главных фигурантов скандала Рудольф Джулиани опубликовал скан переписки с Куртом Волкером. В ней дипломат говорит о договоренности с советником президента Украины Владимира Зеленского Андреем Ермаком в вопросе коммуникации с Рудольфом Джулиани.

Американские СМИ отмечают, что Курта Волкера могут допросить в рамках расследования об импичменте Трампа в Палате представителей США. Там также будет давать показания бывший посол США в Украине Мари Йованович, которую во время телефонного разговора в июле раскритиковали Дональд Трамп и Владимир Зеленский.

Курт Волкер был назначен на пост спецпредставителя по Украине в 2017 году. Он играл ключевую роль в попытках Вашингтона разрешить кризис на Украине, начавшийся с аннексии Крыма Россией и войны с пророссийскими сепаратистами на востоке страны.

Последний раз Волкер был в Украине в середине сентября на конференции Yes.

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