Копірайт зображення Getty Images Image caption Текст "формулы Штайнмайера" приведен в письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику

Дарья Олифер - пресс-секретарь Леонида Кучмы, представителя Украины в трехстороннем контактной группе, - обнародовала в Facebook письмо с объяснением "формулы Штайнмайера".

В письме Леонида Кучмы спецпредставителю ОБСЕ Мартину Сайдику сказано, что Украина "принимает текст формулы", которая будет включена в закон "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" и которую согласовали 11 сентября дипломаты Украины, Франции, Германии и России.

"Закон вступает в силу в 20:00 по местному времени в день голосования на внеочередных местных выборах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, которые назначены и проведены в соответствии с Конституцией Украины и специальным Законом Украины, который регулирует внеочередные местные выборы в вышеупомянутых районах" , - отмечается в "формуле".

Отмечается, что закон "об особом порядке" будет действовать на временной основе как минимум до дня публикации доклада миссии ОБСЕ на предмет соответствия местных выборов в неподконтрольных районах демократическим стандартам и украинскому законодательству, а если такие выборы будут признаны, то продолжит действовать и в дальнейшем.

1 октября президент Зеленский сообщил о согласовании так называемой "формулы Штайнмайера".

По его словам, она должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, "капитуляции" в ней нет.

Позиция сепаратистов

Копірайт зображення Getty Images Image caption Лидеры сепаратистов "ДНР" и "ЛНР" Пушилин и Пасечник рассказали, как они понимают "формулу Штайнмайера"

Лидеры сепаратистов Денис Пушилин и Леонид Пасечник сегодня опубликовали совместное заявление, в котором отмечается, что Украина не получит контроль над границей, а даты выборов в неподконтрольных украинской власти регионах они будут определять самостоятельно.

"Призываем господина Зеленского не диктовать нам условия. Когда он говорит, что выборы на Донбассе пройдут только после того, как Украина получит контроль над границей, он не понимает, что не ему решать, когда у нас пройдут выборы, а нам", - говорится в сообщении.

"Никакого контроля над границей киевская власть не получит", - заявляют лидеры сепаратистов.

Пушилин и Пасечник отмечают, что 1 октября Украина подписала "формулу Штайнмайера", гарантирующую Донбассу особый статус.

"Таким образом она признает особое право народа Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы", - считают сепаратисты.

В своем совместном заявлении Пушилин и Пасечник утверждают, что принятие формулы означает признание права сепаратистов решать, какой будет экономика, судебная власть, силовые структуры неподконтрольных украинской власти территорий, а также то, "как мы будем интегрироваться с Россией".

Руководители сепаратистов также требуют от Зеленского вести с ними прямые переговоры и согласовывать изменения в закон об особом статусе.

"В противном случае мы будем считать их прямым и грубым нарушением Минских соглашений, и они для нас будут юридически ничтожны", - утверждают они.

Согласование формулы

Украинская делегация согласовала текст так называемой "формулы Штайнмайера", сообщил Владимир Зеленский 1 октября во время брифинга в Офисе президента.

По словам Зеленского, "формула Штайнмайера" - это "страшилка", которой украинцев долго пугали, но на самом деле речь идет об "одном-двух предложениях".

"Это одобрение временного закона об особом статусе Донбасса, который начинает действовать на постоянной основе после публикации отчета ОБСЕ, что выборы прошли по демократическим стандартам", - пояснил Зеленский.

Копірайт зображення УНІАН Image caption 1 октября Зеленский согласился на "формулу Штайнмайера"

"Никаких выборов под дулом пулеметов нет и не может быть. Это же понятно, что если речь идет о демократических выборах, не может быть людей с пулеметами", - добавил президент.

По его словам, формула должна быть имплементирована в новый закон об особом статусе, который будет разработан в ближайшее время - "впубличном общественном обсуждении".

"В этом новом законе не будет перейдена ни одна красная линия, не будет никакой капитуляции", - заверил Зеленский.

На согласовании формулы длительное время настаивала Москва - без этого встречу Владимира Путина и Владимира Зеленского в формате "нормандской четверки" называли невозможной.

Сегодня российское издание Коммерсант опубликовало документ, который оно называет "формулой Штайнмайера", и под которым стоят подписи спецпредставителя ОБСЕ Мартина Сайдика, представителя Украины в Контактный группе Леонида Кучмы, представителя России в контактной группе Бориса Грызлова, а также представителей ОРДЛО Натилии Никоноровой и Владислава Дейнего.

В этом документе указывается, что в неподконтрольных районах должны быть проведены "внеочередные местные выборы" в соответствии с "Конституцией Украины и специальным законом Украины".

В то же время председатель комитета Рады по вопросам внешней политики, депутат от "Слуги народа" Богдан Яременко сообщил в Facebook, что "вчера никто ничего не подписывал".

"Представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма сообщил в письменном виде представителю ОБСЕ М. Сайдику о том, что Украину устраивают формулировки, согласованные советниками глав государств Нормандского формата в Минске 1 сентября 2019 года", - отметил он.

По его словам, речь идет об особенностях местных выборов в ОРДЛО, все другие вопросы остаются предметом переговоров.

"Результаты будут воплощаться в жизнь не изменениями в Конституцию, а законами Украины, которые принимает Верховная Рада (что дает обществу возможность контроля за тем, что происходит)", - отмечает депутат.

"Вопросов стало больше, чем было"

Экс-министр иностранных дел Павел Климкин, комментируя выступление президента, отметил, что вопросов по "формуле Штайнмайера" стало больше, чем было до этого.

"Формула Штайнмайера" не имеет никакого смысла без того, "чтобы она была вмонтирована в план действий, то есть дорожную карту. Вопросов стало больше, чем было. Общество будет требовать на них ответов. Таких, которые не решают проблему оккупации Донбасса за счет Украины", - заявил Климкин.

"Для всех остальных, даже для наших друзей, это проблема, которую необходимо решить. Для нас - вопрос нашего существования как единого и соборного государства", - добавляет экс-министр.

Партия "Голос" обнародовала на своем сайте заявление, в котором требует проведения закрытого заседания парламента, во время которого Владимир Зеленский должен объяснить детали согласования "формулы Штайнмайера".

В заявлении сказано, что из озвученной информации невозможно понять, какие именно договоренности были достигнуты в Минске.

Противоречивая формула

В течение последних недель план или формула Франка Вальтера-Штайнмайера - сейчас президента Германии, а до этого - министра иностранных дел ФРГ, - стала причиной бурных споров среди украинских политиков - преимущественно из-за различий в трактовке ее содержания.

По одной из версий, план Штайнмайера предусматривает, что после признания ОБСЕ легитимности выборов на Донбассе, предлагается внести изменения в Конституцию и закрепить особый статус Донбасса. Только после этого предполагается вывод войск с украинской территории и возвращение Украине контроля над ее границей.

Критики такого сценария настаивали, что сначала должна быть выполнена часть Минских соглашений в вопросе безопасности, и только потом - политическая. То есть вывод войск и контроль над границей должны предшествовать выборам и обсуждению статуса Донбасса.

Бывший представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Роман Бессмертный во вторник обнародовал документ под названием "Имплементация" формулы Штайнмайера "в украинское законодательство" - именно его якобы и планировали подписать в Минске.

В документе, который обнародовал Бессмертный, речь преимущественно идет о том, что выборы на Донбассе должны быть признаны ОБСЕ состоявшимися в соответствии с международными стандартами и украинским законодательством.

Никаких упоминаний о части Минских соглашений в вопросе безопасности, в частности об отводе войск, в документе, распространенном Бессмертным, нет.

Согласование "формулы Штайнмайера" могло произойти еще 18 сентября, однако в тот день формулу так и не согласовали. Министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что это произошло из-за "технического недоразумения". Кроме того, украинская сторона высказала замечания по тексту документа.

Пресс-секретарь представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарья Олифер тогда заявила, что реализация "формулы Штайнмайера" возможна только при условии выполнения следующих условий:

"Полное прекращение огня, обеспечение эффективного мониторинга СММ ОБСЕ на всей территории Украины, вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники, разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения, обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий и иностранных наблюдателей, установление контроля над неподконтрольным Украине участком российско-украинской границы, а также выполнение других пунктов, предусмотренных украинским и международным законодательствами и Минскими соглашениями", - написала Олифер.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram