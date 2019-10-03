Рада взялась за новый закон о Киеве. Что он предусматривает

Копірайт зображення UNIAN Image caption Виталий Кличко считает, что цель проекта - отстранить его от власти в Киеве

Верховная Рада приняла в первом чтении проект закона о городе Киеве - столице Украины авторства депутата от "Слуги народа" Александра Ткаченко.

Из названия закона о Киеве убирают упоминание о том, что он является "городом-героем".

Ранее Ткаченко не исключал, что именно он может претендовать на должность главы КГГА или мэра столицы.

Проект разделяет должности мэра Киева и главы Киевской государственной администрации, меняет избирательную систему в городской совет и восстанавливает районные советы столицы.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал этот проект таким, который нарушает принципы местного самоуправления. Градоначальник выступает против лишения мэра полномочий главы КГГА.

Кабинет министров уже согласовал представление президента об увольнении Виталия Кличко с должности главы КГГА, однако Владимир Зеленский до сих пор не подписал этот указ.

Ряд депутатов и даже научно-экспертное управление парламента указало, что проект частично нарушает Конституцию, а потому нуждается в доработке.

В то же время Верховная Рада не поддержала другой законопроект депутатов от "Слуги народа" в отношении столицы, который предусматривал назначение внеочередных выборов мэра и Киевсовета уже на 8 декабря этого года.

Магистрат и районные советы

Проект закона предусматривает, что количество депутатов городского совета столицы уменьшается с 120 до 80.

Копірайт зображення UNIAN Image caption Александр Ткаченко - автор законопроекта и один из претендентов на должность главы КГГА

Документ предлагает восстановить районные советы в городе Киеве, существовавшие до 2010 года.

Законодательно разделяются полномочия должности Киевского городского главы и председателя Киевской городской государственной администрации.

В то же время мэр города будет возглавлять новый орган - Киевский магистрат. Он станет исполнительным органом городского совета.

Предполагается, что глава Киевской городской государственной администрации будет осуществлять надзор за соблюдением Конституции и законов Украины.

Систему выборов городского совета также меняют - вводится пропорциональная система с открытыми списками и 5% барьером.

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