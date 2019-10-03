Копірайт зображення UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмайер и Жан-Марк Эро во время своего визита в Киев в сентябре 2016 года предложили принципиально новый план урегулирования конфликта на Донбассе

Социологи утверждают, что большинство украинцев не понимают что означает это словосочетание. В то же время реализация именно "формулы Штайнмайера" может стать основной в урегулировании войны на Донбассе.

Откуда взялась эта "формула", что она означает, чем она отличается от положений Минских соглашений - исследовала ВВС News Украина.

История 2016 года

В сентябре 2016 года Киев посетили министры иностранных дел Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и Франции Жан-Марк Эро.

До этих переговоров Европа поддерживала позицию Украины и президента Порошенко в том, что выполнение политического блока соглашений, то есть проведение местных выборов на неконтролируемых территориях, а также закрепление особого статуса Донбасса, возможно только после выполнения пунктов минских договоренностей в вопросе безопасности. Главные из них: вывод войск из самопровозглашенных "республик", установление контроля ОБСЕ над украинско-российской границей, освобождение всех заложников.

В Киеве Штайнмайер при поддержке французского коллеги предложил компромиссный, по их мнению, план. Блок Минских соглашений в сфере безопасности выполнять одновременно с политическим, объясняя это необходимостью сдвинуть с "мертвой точки" минский процесс.

Важно, что эти предложения не были закреплены на бумаге, а были лишь предложены для обсуждения сторонам конфликта.

Суть "формулы"

Идея тогдашнего министра иностранных дел Германии заключалась в том, чтобы изменить последовательность выполнения пунктов Минских соглашений.

В минских документах проведение местных выборов на территории ОРДО - предпоследний, 12-й пункт плана по урегулированию кризиса после ряда других шагов, среди которых - "немедленное и всеобъемлющее прекращение огня", отвод войск от линии разграничения, вывод иностранных военных формирований, установление контроля ОБСЕ над границей.

Предложенная "формула" предусматривает принципиально другой механизм. Сначала - местные выборы в соответствии с Конституцией Украины, временное, а после подтверждения демократичности выборов со стороны ОБСЕ - постоянное вступление в силу закона об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей.

И одновременно с имплементацией этого закона - вывод войск и установление контроля Украины над восточной границей.

В то время как официальный Киев с 2015 года стоял на том, что минский комплекс мер по урегулированию на Донбассе - это поэтапный план, Россия и лидеры "республик" убеждают, что все пункты должны выполняться одновременно, а не в хронологическом порядке.

Формула - пазл

Спустя месяц после киевской встречи министров, когда "формула Штайнмайера" была предложена впервые, в октябре 2016-го в Берлине состоялся саммит "нормандской четверки" с участием президентов Украины, России, Франции и канцлера Германии.

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Петр Порошенко по итогам саммита заявил, что позиция Украины остается неизменной. Выполнение условий в сфере безопасности, а также освобождение заложников должны предшествовать выполнению политической части. При этом он указал, что участники саммита "утвердили предложения" Германии и Франции.

Представители команды Зеленского теперь обвиняют предшественников в том, что именно они согласились на "формулу", а действующая власть, мол, должна опираться на договоренности 2016 года.

Но предыдущая власть одновременно настаивала на предпосылках в вопросах безопасности, в то время как "формула" немецкого министра, которая 1 октября получила письменное изложение и на которую согласилась Украина во время заседания трехсторонней контактной группы, объясняет процедуру только проведения выборов и вступления в силу закона об особом статусе.

Президент Зеленский также заявляет, что выборов в ОРДЛО не будет, пока не будет демилитаризована неконтролируемая территория.

Франк-Вальтер Штайнмайер ныне - президент Германии.

После того, как стало известно о том, что в Минске Леонид Кучма дал письменное согласие Киева на "формулу", официальный представитель МИД Германии Райнер Бройль сказал, что она - лишь один из "пазлов". И что возвращение Украине контроля над границей и проведение выборов - вопросы, требующие обсуждения.

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