Катастрофа Ан-12 возле Львова: число погибших возросло до пяти

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Примерно в 7 утра возле Львова совершил аварийную посадку Ан-12. Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"При заходе на посадку на расстоянии 13,7 км до международного аэропорта "Львов" исчез с радара транспортный самолет Ан-12. В 7:29 один член экипажа вышел на связь и сообщил, что самолет Ан-12 совершил аварийную посадку", - говорится в сообщении. Самолет нашли в 1,5 км от посадочной полосы в 7:46.

Сначала министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что, по предварительным данным, погибли четыре человека, позже эта цифра возросла до пяти.

"Грустная пятницу. По предварительным данным, 4 погибших. Аварийная посадка осуществлена в связи с окончанием горючего", - написал он в Facebook.

Позже министр отредактировал сообщение: "По предварительным данным, есть погибшие". "Точную информацию ждем, на борту были не только члены экипажа", - пояснил он, комментируя событие.

Затем количество жертв уточнили в ГСЧС. "На борту находилось 8 человек, из них 7 членов экипажа и один сопровождающий груз. В результате падения самолета 3 человека погибли, 3 человека пострадали, судьба 2 человек неизвестна. Аварийно-спасательные работы продолжаются", - говорится в сообщении.

В 10:00 Владислав Криклий сообщил, что число погибших уже возросло до пяти.

Копірайт зображення Facebook/Vladyslav Kryklii

Министр инфраструктуры Владислав Криклий добавил, что трое пострадавших получили тяжелые травмы.

По состоянию на 10:00 их всех достали из самолета.

По данным Криклия, самолет Ан-12 #UR-CAH принадлежал авиакомпании "Украина Аэроальянс", выполнял чартерный грузовой рейс #UKL4050 по маршруту Виго (Испания) - Львов.

Копірайт зображення uaa-avia.com Image caption Так выглядел самолет до авиакатастрофы

На сайте компании Ukraine Air Alliance (Украина Аэроальянс) указано, что самолет АН-12 #UR-CAH 1968 года выпуска до 1995 года эксплуатировался военными частями, с 2012 года - этой авиакомпанией.

BBC News Украина не удалось связаться с авиакомпанией ни по одному из номеров телефонов, размещенных на ее сайте.