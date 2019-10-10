Зеленский: "Я Авакову ничего не должен, у него испытательный срок"

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Президент Владимир Зеленский заявил журналистам, что сохранение Арсеном Аваковым должности - это не результат компромисса, он действительно не нашел лучшей кандидатуры.

"Министр Аваков ... Я действительно не нашел ... (лучшего. - Ред.). Это никакой не компромисс, я ничем ему не обязан и ничего не должен", - заверил Владимир Зеленский во время пресс-марафона.

"Есть испытательный срок. Всем правоохранителям сказал - реальные дела. Принесите их нам к концу года, не будет - всех уволим", - добавил президент.

Сохранение Арсена Авакова в должности министра было одним из самых проблемных моментов назначения нового правительства во главе с Алексеем Гончаруком.

До последнего момента не было понятно, оставят ли Авакова в должности. В конечном итоге депутаты от "Слуги народа" пояснили, что Аваков гарантировал сохранение общественной безопасности в стране, а другие кандидаты таких гарантий предоставить не смогли.

Олигарх Игорь Коломойский несколько раз публично озвучивал свою позицию о необходимости сохранения Арсена Авакова в должности.

В последние месяцы у власти было несколько инициатив, предлагающих так или иначе ограничить полномочия министра внутренних дел, однако они не удались.

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