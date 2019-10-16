"Это неожиданно": в Кремле прокомментировали требование распустить "ЛНР" и "ДНР"

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В Кремле отреагировали на требование украинской стороны распустить самопровозглашенные "ЛНР" и "ДНР" в качестве условия выполнения политической части Минских договоренностей. Говорят: это стало для них неожиданностью.

"Это опять, что называется, новые вводные. По ходу поступают новые вводные от украинской стороны. Здесь можно смело сказать, что такие новые вводные весьма неожиданны и для Москвы, и для Берлина, и для Парижа", - заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он добавил, что не может комментировать, означает ли это отход от Минских соглашений и каковы могут быть последствия озвученного требования.

Журналисты напомнили Пескову, что в Минских договоренностях не упоминаются названия "ЛНР" и "ДНР", на что он ответил, что "этот комплекс мер также был парафирован представителями этих республик, и финализация комплекса мер как документа была бы невозможна без согласования с представителями республик".

Сначала роспуск "ЛНР"/"ДНР"

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Пресс-секретарь представителя Киева в контактной группе по Донбассу Леонида Кучмы Дарья Олифер накануне сообщила, что во время последней встречи ТКГ в Минске украинская сторона озвучила условия выполнения политической части Минских соглашений.

Среди требований Киева:

роспуск "ЛНР" и "ДНР"

полное прекращение огня

обеспечение эффективного мониторинга наблюдателей ОБСЕ на всей территории Украины

вывод с территории Украины вооруженных формирований иностранных войск и военной техники

разведение сил и средств вдоль всей линии соприкосновения

обеспечение работы ЦИК Украины, украинских политических партий, СМИ и иностранных наблюдателей в неподконтрольных украинской власти районах

установление контроля над неподконтрольном Украине в настоящее время участком границы с РФ

Кроме того, украинская сторона настаивает, чтобы на неподконтрольных территориях Донбасса был выведен из обращения российский рубль, а украинские предприятия, национализированные в самопровозглашённых республиках, вернулись под украинскую юрисдикцию.

Переговоры в Минске, о которых идет речь, состоялись во вторник, 15 октября, на фоне обстрелов на Донбассе, в результате которых, по данным штаба Объединенных сил, погибли двое украинских военных.

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