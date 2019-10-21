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Бывший первый заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский вышел из СИЗО под залог, сообщил ВВС News Украина его адвокат Руслан Волынец.

Залог в размере более 10 млн гривен за него внесли родственники.

Высший антикоррупционный суд в субботу, 19 октября, частично удовлетворил ходатайство прокуроров об аресте бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Гладковского задержали по подозрению в злоупотреблении служебным положением.

Специальная антикоррупционная прокуратура просила суд взять его под стражу на 2 месяца с альтернативой внесения залога в размере 100 млн гривен.

В свою очередь, сторона защиты настаивала на том, чтобы отпустить его на поруки нардепов от "Европейской Солидарности" Максима Саврасова и Ростислава Павленко.

Адвокат Гладковского во время судебного заседания просил суд отпустить своего подзащитного и настаивал, что он не пытался выехать из Украины, чтобы избежать следствия - это, по его словам, подтверждает тот факт, что в течение года Гладковский неоднократно выезжал из страны, но каждый раз возвращался.

Кроме того, адвокат в качестве доказательства предоставил суду билеты в обратную сторону, которые, по его словам, доказывают, что Гладковский планировал вернуться.

Суд в конце концов позволил взять Гладковского под стражу на 60 суток, но с возможностью выйти под залог в размере 10,5 млн гривен - значительно меньше, чем просили прокуроры.

В чем подозревают

"Установлено, что экс-чиновник использовал предоставленную ему власть и служебное положение вопреки интересам службы с целью получения неправомерной выгоды структурой, в которой он является конечным владельцем, а именно - ОАО "Автомобильная компания "Богдан Моторс", - говорится в сообщении Специальной антикоррупционной прокуратуры в Facebook.

В частности, речь идет о "включении в государственный оборонный заказ и дальнейшей закупке за счет государственного бюджета грузовых автомобилей повышенной проходимости МАЗ 6317".

В сообщении также говорится, что "бывший чиновник не задекларировал доходы супруги, полученные ею от сдачи в аренду элитной недвижимости в центре столицы".

Копірайт зображення Фото Сергея Лещенко Image caption Вручение подозрения Гладковскому

В то же время, в сообщении нет упоминаний о других обвинениях, которые ранее публично звучали в адрес Гладковского, а именно о журналистском расследовании Bihus.Info, в котором говорилось, что высшие чиновники оборонной сферы - в том числе и Гладковский - якобы получали "откаты" по поставкам российских контрабандных деталей для военной техники, переплатив за них в три-четыре раза.

Публикация материала вызвала скандал: сам Гладковский вынужден был отстраниться от выполнения обязанностей первого заместителя секретаря СНБО. Впоследствии его уволил президент Петр Порошенко.

Позже Гладковский назвал эти обвинения в свой адрес ерундой, а себя - жертвой предвыборной провокации.

"Нарушение моих прав и закона"

Выступая в суде, Гладковский заявил, что считает свое задержание "нарушением его прав и закона".

"Я уже написал жалобу на генерального прокурора Украины. В связи с этим я начал досрочную голодовку, пока истина не будет выяснена", - сказал Гладковский.

Он рассказал, что планировал вылететь в Рим, а оттуда - в Брюссель, когда его задержали.

"Я ехал в Брюссель на выставку World Bus. Вы можете проверить, она сегодня началась и будет идти до среды. Возвращаться назад планировал 25 числа", - заверил Гладковский.

"Я полностью отрицаю обвинения", - добавил он.

Предыдущий президент Украины Петр Порошенко накануне назвал задержание Гладковского "феерическим шоу".

"Еще с римских времен популисты у власти всегда руководят по принципу "хлеба и зрелищ". Когда недодают хлеба, то кормят шоу. И феерическими задержаниями можно срывать аплодисменты. Но до первого антракта, когда зрители увидят, что в театральном буфете - пусто", - говорится в видео на странице Петра Порошенко в Facebook.

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