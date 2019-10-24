Грузовик с 39 трупами: все погибшие были китайцами

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39 человек, найденных мертвыми в фуре на востоке Англии, были гражданами Китая, сообщили в британской полиции.

Полицейские продолжают допрашивать водителя грузовика.

Сообщается, что водитель фуры - 25-летний житель Северной Ирландии - арестован по подозрению в убийстве.

Задержанного водителя, как сообщается, зовут Мо Робинсон, он из североирландского города Портадаун. Пока не ясно, какое отношение он имеет к гибели людей.

Сам прицеп-контейнер прибыл из бельгийского порта Зебрюгге.

Тем временем полицейские в Северной Ирландии провели обыски в двух домах, связанных с арестованным.

Ричард Бернетт, исполнительный директор Ассоциации автомобильных перевозок, заявил, что температура в грузовике-рефрижераторе может доходить до -25 °C.

Он описал условия для находящихся внутри как "абсолютно ужасные".

Копірайт зображення Facebook Image caption 25-летнего Мо Робинсона - водителя грузовика, в котором нашли 39 тел погибших, - продолжает допрашивать полиция

Полиция сообщает, что грузовик приехала в Британии в субботу, до Западной Европы она ехала из Болгарии.

Национальное агентство по вопросам преступности заявило, что направило офицеров для оказания помощи и выявления любых "организованных преступных групп, которые, возможно, причастны" к перевозке погибших людей.

Эрик Ван Дайс, представитель бельгийской федеральной прокуратуры, заявил, что прокуратура Бельгии также проводит расследование.

"Сейчас мы не имеем представления, сколько времени грузовой автомобиль провел в Бельгии, это могли быть часы или дни, мы просто не знаем".

Представитель МИД Болгарии сообщил, что грузовик, в котором нашли 39 тел погибших, зарегистрирован в стране на компанию, которой владеет гражданин Ирландии.

Сколько мигрантов погибло таким образом

2000 год. 58 китайских мигрантов умерли от удушья в грузовике в Дувре.

2014 год. Афганский мигрант найден мертвым в корабельном контейнере в Эссексе. В этом же контейнере нашли 34 выживших афганца.

2015 год. Двух мигрантов нашли мертвыми в деревянном ящике на складе в Бранстон, графство Стаффордшир. Ящик отправили из Италии.

2016 год. 18-летний мигрант попал под колеса и погиб после падения с нижней части грузового автомобиля в Банбери, графство Оксфордшир.

2016 год. В кузове грузовика в Кенте найдено тело мигранта, приехавшего из Франции.

Широкую огласку получил случай со смертью 71 мигранта в грузовике в Австрии 2015 года. Полиция подозревала в их перевозке группы преступников из Болгарии и Венгрии.

Кроме того, мигранты из Африки иногда пытаются проникнуть в Великобританию, находясь в отсеке шасси самолетов.

В августе 2012 года тело мужчины обнаружили внутри отсека шасси самолета, прилетевшего в аэропорт Хитроу из Кейптауна.

В июне 2015 года тело мужчины нашли на крыше здания в лондонском районе Ричмонд. Мужчина выпал из отсека шасси самолета, летевшего из Йоханнесбурга.

Другого мужчину, который находился в критическом состоянии, обнаружили в аэропорту. Они пытались попасть в Британию самолетом British Airways.

В июне 2019 тело человека упало в сад британца из отсека шасси самолета авиакомпании Kenya Airways во время посадки в лондонском аэропорту Хитроу.

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