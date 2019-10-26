Зеленский поругался с ветеранами в Золотом: "Я же не лох, оружие уберите"

Копірайт зображення "Последний блокпост" Image caption Президент Владимир Зеленский и Денис Янтарь, представитель "Нацкорпуса" и "Последнего блокпоста"

Президент Владимир Зеленский в субботу побывал на Донбассе, где пообщался с ветеранами, которые организовали "Последний блокпост" в знак протеста против возможного разведения войск. Разговор получился эмоциональным.

Видео было опубликовано на Facebook-странице "Последний блокпост. Нет капитуляции".

"Пофиг, с кем перемирие"

Копірайт зображення "Последний блокпост" Image caption Президент попил чая с ветеранами, но потом накал эмоций вырос

Сначала речь шла о перспективах разведения сил возле Золотого.

"Я приехал поговорить с людьми, которые здесь живут, какое их отношение, что они об этом думают, какая статистика обстрелов, как они к нам относятся, как они уважают украинских военных", - рассказал глава государства.

Зеленский также попил чаю с ветеранами.

"Местные люди хотят отвода ... Мне кажется, что мы все должны работать, чтобы закончить войну. Но здесь все же главные - наши военные. При всем уважении к вам, здесь есть командиры и командующий ООС, и именно они занимаются безопасностью", - подчеркнул Владимир Зеленский.

А на слова одного из ветеранов о сомнительности переговоров с так называемыми "ДНР" и "ЛНР" президент ответил: "Да мне пофиг, с кем оно (перемирие. - Ред.) подписано. Нам надо территории вернуть и прекратить убийства".

"Уберите оружие"

Впрочем, завершение разговора прошло немного на повышенных тонах.

Говорили уже на русском.

Как можно судить по видео, Владимир Зеленский призвал участников "Последнего блокпоста" "убрать оружие".

В ответ ветераны передали письмо президенту от участников акций "Нет капитуляции".

"Мы бы хотели все это обсудить и формализовать. Чтобы не было, как у Петра Алексеевича ... Меморандум ..." - обратился к Зеленскому ветеран полка "Азов" Денис Янтарь, который в разговоре с президентом представлял "Последний блокпост".

На что Владимир Зеленский отметил, что он пришел поговорить об оружии, а тут начали "переводить стрелки".

"Нам зайти оружие забрать? Я не понимаю, чем мы сейчас закончим разговор", - спросил президент.

В то же время он пообещал прочитать письмо, которое ему передали, но добавил, что "не увидел понимания" в вопросе оружия.

"Денис, послушай меня. Я президент этой страны, мне 42-й год. Я же не лох. Я тебе пришел и сказал: "Оружие убери". А ты не переводи разговоры на акции ... Я хотел увидеть в глазах понимание, а увидел парня, который решил, что перед ним какой-то "лопух" стоит. Ты переводишь меня на другую тему?" - продолжил глава государства.

В то же время помощник президента Андрей Ермак добавил: "Передадут письмо, мы его прочитаем. А то, что оружие в доме, - мы это знаем".

Владимир Зеленский также отметил: "Есть демократия, а есть ситуация в стране. И от демократии, и от каких-то серьезных вещей, незаконных ... Мы к вам серьезно обращаемся по-человечески: просто уберите. Парни, вы воевали, поэтому вас просто уважаю".

В ответ Денис Янтарь сказал: "Будем делать по закону. Мы вас услышали".

После чего президент покинул "Последний блокпост".

"Легальное оружие"

Копірайт зображення Денис Янтарь Image caption Денис Янтарь (справа) воевал в составе полка "Азов", в частности в Широкино

В разговоре с BBC News Украина Денис Янтарь рассказал, что в целом разговор с президентом был спокойным, однако эмоции появились позже, когда речь зашла об оружии.

Он настаивает, что оружие, у кого-то из ветеранов на "Последнем блокпосту" - легальное.

"Это травматическое или любое другое легальное оружие. Мы же на территории Украины, где можно с собой иметь легальную оружие", - рассказал Денис Янтарь.

Он также отметил, что не знает о каких-либо ограничениях на ввоз оружия в зону ООС.

В "Особом порядке" об Операции объединенных сил на Донбассе, опубликованном на сайте Минобороны, нет упоминаний об ограничении ввоза на территорию Донецкой и Луганской областей легального оружия.

В то же время там говорится о "недопущении несанкционированного ввоза (вывоза) в (из) района проведения операции оружия".

В партии "Нацкорпус", которая является организатором "Последнего блокпоста", говорят, что никогда не скрывали, что призывали людей с "личным законным оружием" участвовать в акции.

"Если есть желание у президента, то после этого разговора вполне можно выйти на конструктив", - резюмировал Денис Янтарь.

Он - председатель николаевского отделения "Нацкорпуса", ветеран боев в Широкино в составе полка "Азов".

В начале октября Нацкорпус организовал акцию "Последний блокпост" в поселке Золотое, что близ линии фронта на Донбассе, как протест против возможного разведения сил на этом участке.

"Эти люди организовались, приехали сюда, на свою родную землю, в украинский поселок Золотое, для того, чтобы остаться здесь, даже если власть бросит их на произвол судьбы, даже если будут выведены войска, для того, чтобы здесь не появилось ни одного сепаратиста" , - заявил тогда лидер "Нацкорпуса" Андрей Белецкий.

В то же время само начало акции обозначилось конфликтами - ветераны, направляющиеся в Золотое, 9 октября подрались с полицией из-за того, что правоохранители не хотели пропускать одного из них".

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