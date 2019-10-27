Зимнее время-2019: Украина перевела часы

Копірайт зображення UNIAN Image caption По зимнему времени Украина живет с октября по март

В этом году Украина перешла на зимнее время в ночь с 26 на 27 октября.

Традиционно переход на новый режим дня происходит в последнее воскресенье октября в четыре часа утра. Стрелки часов переводят на один час назад.

В смартфонах это происходит автоматически.

Перевод стрелок многим из нас дает возможность поспать немного дольше.

Переход на зимнее время в октябре имеет своей целью получить можно больше дневного света в период, когда ночи становятся длиннее, а дни короче.

Дополнительный аргумент перехода на летнее и зимнее время - экономия электроэнергии на искусственном освещении.

Как адаптироваться?

Несмотря на то, что зимнее время позволит украинцам спать на час дольше, изменение режима - все равно стресс для организма.

В первые дни специалисты советуют не планировать важных дел и избегать сильных нагрузок, чтобы привыкнуть к переводу часов.

Особенно осторожными следует быть водителям и людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями.

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