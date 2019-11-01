Что изменится в ноябре: е-права, цены на газ и новая таможня

Копірайт зображення Getty Images Image caption Никогда такого не было, и вот опять - вместе с приближением зимы растут цены на газ

Рост цен на газ, обновление Таможенной службы, внедрение е-водительских прав и отсрочка е-билета в Киеве, перезапуск пунктов на админгранице с Крымом - все это ожидает украинцев в ноябре.

Газ

Цены на газ для промышленности вырастут почти на 20%. Минимальная цена для предприятий, если они не имеют долгов и закупают более 50 тыс. кубов в месяц, составит 7 033,2 грн за тысячу кубов вместе с НДС и стоимостью транспортировки.

В октябре минимальная цена газа для промышленности составляла 5 878,8 грн за тысячу кубов.

"Изменение обусловлено ростом цен на газ на европейском рынке, откуда Украина импортирует газ. Так, цены на газ на европейских хабах с поставкой в ​​ноябре превышают текущие почти наполовину", - объясняют в "Нафтогазе".

Цены на импортный газ также влияют и на цену газа для населения.

Поэтому впоследствии цены на газ для населения, а следовательно, и тарифы на горячую воду и отопление, также должны возрасти.

Таможенная служба

Копірайт зображення UNIAN Image caption Премьер Алексей Гончарук (слева) говорит, что таможенники под руководством Максима Нефедова (справа) заработают по-новому

Премьер Алексей Гончарук анонсировал, что с 1 ноября начнет работать обновленная Таможенная служба.

"Мы надеемся, что 1 ноября запустим новую таможню, и вы почувствуете изменения", - заявлял премьер.

Сейчас таможня входит в состав Государственной фискальной службы. В конце лета от нее отделили Государственную налоговую службу, которой отошли полномочия администрирования налогов.

Решение о разделении ГФС на две службы - налоговую и таможенную - было принято в декабре прошлого года. Впоследствии был объявлен конкурс по отбору кандидатов на руководящие посты в этих органах.

В конкурсе на должность главы налоговой победил бывший заместитель министра финансов Сергей Верланов, а таможенной - бывший замминистра экономики Максим Нефедов.

Водительские права

Копірайт зображення UNIAN Image caption Теоретически с ноября водители могут хранить свои права и техпаспорт в смартфоне, а полиция получит техсредства для проверки

С ноября украинские водители смогут создавать собственные е-удостоверения и е-технические паспорта с помощью мобильного приложения.

Как сообщил заместитель министра внутренних дел Сергей Гончаров, в ноябре на Едином государственном веб-портале электронных услуг будет доступно специальное приложение, с помощью которого любой водитель может создать электронный вариант своего водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства (техпаспорт).

Создать этот электронный "образ" можно будет только на основе документов нового образца.

Водительские права и технические паспорта советского образца, а также ламинированные, которые выдавались в 1990-2000-х годах, будут недоступны для оцифровки.

Эти электронные документы будут иметь такую же силу, как и оригиналы. Следовательно, водителям, которые будут иметь е-удостоверения, не нужно будет иметь при себе еще и традиционные.

Полицейские будут проверять удостоверения с помощью специальных техсредств через QR-коды.

Система должна была заработать 1 ноября, но по состоянию на 12.00 она не функционирует.

Е-билет в столице

Копірайт зображення UNIAN Image caption "Смарт-транспорт" в Киеве переносится на весну

Киев отложил запланированный на 1 ноября запуск электронного билета для проезда в общественном транспорте до 1 апреля 2020 года.

Это время в столичной администрации планируют потратить на то, чтобы сделать е-билет максимально удобным для всех пассажиров - независимо от их регистрации или льгот.

До 31 марта департамент образования и "Главный информационно-вычислительный центр" должны решить вопрос выдачи электронных студенческих и ученических билетов.

Обе системы оплаты проезда в столичном общественном транспорте будут действовать параллельно. Пассажиры смогут рассчитываться как электронной транспортной картой или QR-билетом, так и наличными. При этом в наземном транспорте будут действовать бумажные билеты, а в метро - жетоны.

"Каланчак"

Копірайт зображення UNIAN Image caption КПВВ "Каланчак" должен получить не только новую "режимную зону", но и сервисный центр

10 ноября должны завершить ремонтные работы на КПВВ "Каланчак" на административной границе с Крымом. 15 ноября этот контрольно-пропускной пункт хочет посетить президент Зеленский.

Первый этап реконструкции предусматривает создание новых "режимных зон", а второй - обустройство сервисных центров и автовокзала.

Такая же реконструкция продолжается и на КПВВ "Чонгар".

В июле, во время представления нового главы Херсонской ОГА, президент Зеленский подчеркнул, что завершить второй этап реконструкции - создать сервисные центры - на КПВВ "Каланчак" и "Чонгар" необходимо до 20 декабря.

Если этого не произойдет, глава ОГА будет уволен.

Доминикана - без визы

Копірайт зображення Getty Images Image caption С 13 ноября украинцы могут провести в Доминикане 90 дней без визы

С 13 ноября украинцы смогут посетить Доминиканскую республику без виз.

Соответствующее соглашение предусматривает, что украинцы смогут находиться на территории Доминики до 90 дней без виз - независимо от цели въезда.

Если срок пребывания превышает 90 дней, граждане обеих стран смогут оформлять бесплатные визы.

Доминиканская республика - государство в восточной части острова Гаити, в Карибском море. Остров входит в состав архипелага Больших Антильских островов.

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