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Палата представителей США обнародовала стенограмму показаний Мари Йованович, которые она дала в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа.

Поводом для начала импичмента стала июльский телефонный разговор президентов США и Украины, во время которого Трамп якобы давил на Зеленского, требуя от него инициировать расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын политического оппонента Трампа Джо Байдена.

Во время той же беседы Трамп негативно оценивал работу Мари Йованович.

Из обнародованной стенограммы показаний Мари Йованович стало известно, что она была очень "обеспокоена" словами президента в ее адрес.

Говоря о самом разговоре президентов, Йованович сказала, что была "шокирована" его содержанием.

Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года, а в мае 2019-го досрочно завершила свою работу.

Луценко, Джулиани и поддержка Трампа в Twitter

Выступая в Конгрессе, Йованович, в частности, обвинила адвоката Трампа Руди Джулиани в целенаправленной кампании по ее дискредитации. В этом, по ее словам, ему помогал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.

"Думаю, Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - сказала экс-посол.

По ее словам, Луценко распространял недостоверную информацию о ней: например, о том, что она якобы передала ему список "неприкосновенных лиц, которых нельзя преследовать".

Такого списка, говорит Йованович, она никогда не передавала.

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Джулиани, по словам Йованович, хотел, чтобы в Украине началось расследование, которое потенциально могло бы ударить по репутации Джо Байдена.

Йованович вспомнила, в частности, как посольство США отказало выдать американскую визу экс-генпрокурору Виктору Шокину, и Руди Джулиани активно выступал против этого шага.

Во времена руководства Шокина, ГПУ проводила расследование в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена. Сам он впоследствии настаивал на увольнении Шокина.

Также экс-посол рассказала о разговоре с Арсеном Аваковым, который в начале 2019 года выразил Йованович свое беспокойство, что Украину могут втянуть во внутриполитическую борьбу в США.

Кроме того, Йованович рассказала о своей беседе с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, во время которой тот "настойчиво рекомендовал" ей публиковать посты в Twitter с поддержкой действий Трампа.

Этот совет экс-посол оценила как неуместный.

Свидетельство о которых идет речь, Йованович давала в Конгрессе 11 октября. В своем вступительном слове, содержание которого было обнародовано ранее, она заявила, что она была отозвана из Украины из-за "необоснованных и ложных претензий людей с явно сомнительными мотивами".

По ее словам, Дональд Трамп настаивал на ее увольнении еще с 2018 года - несмотря на то, что заместитель председателя Госдепартамента Джон Салливан уверял ее, что "она не сделала ничего неправильного".

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"Он сказал, что президент утратил ко мне доверие и больше не желает, чтобы я была его послом. Он также рассказал, что против меня была развернута кампания", - рассказала Йованович.

За несколько месяцев до увольнения Йованович о ней негативно отзывался адвокат президента США Руди Джулиани и некоторые другие консерваторы, заявлявшие, что она настроена против Дональда Трампа.

Известно, что Руди Джулиани в последние месяцы встречался с украинскими чиновниками и говорил с ними о расследовании дела Burisma.

Во время выступления в Конгрессе Йованович сказала, что не знает, по каким причинам Руди Джулиани был негативно настроен по отношению к ней.

По ее словам, за все время они общались всего несколько раз и ни разу не говорили о расследовании дела Burisma.

"Не менее вымышленным является мнение, что я нелояльна к президенту Трампу, - сказала Йованович. - Я слышала в СМИ обвинения в том, что я якобы сказала команде посольства игнорировать его приказы. Это утверждение ложно".

Также Йованович заверила, что никогда не встречалась и не говорила с Хантером Байденом. Также, говорит экс-посол, она никогда не говорила о Burisma с Джо Байденом.

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