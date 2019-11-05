Йованович шокировал разговор Трампа и Зеленского. Подробности показаний в Конгрессе экс-посла США
Палата представителей США обнародовала стенограмму показаний Мари Йованович, которые она дала в рамках расследования о возможном импичменте Дональда Трампа.
Поводом для начала импичмента стала июльский телефонный разговор президентов США и Украины, во время которого Трамп якобы давил на Зеленского, требуя от него инициировать расследование в отношении компании Burisma, в совет директоров которой входил Хантер Байден, сын политического оппонента Трампа Джо Байдена.
Во время той же беседы Трамп негативно оценивал работу Мари Йованович.
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Из обнародованной стенограммы показаний Мари Йованович стало известно, что она была очень "обеспокоена" словами президента в ее адрес.
Говоря о самом разговоре президентов, Йованович сказала, что была "шокирована" его содержанием.
Йованович стала послом США в Украине в августе 2016 года, а в мае 2019-го досрочно завершила свою работу.
Луценко, Джулиани и поддержка Трампа в Twitter
Выступая в Конгрессе, Йованович, в частности, обвинила адвоката Трампа Руди Джулиани в целенаправленной кампании по ее дискредитации. В этом, по ее словам, ему помогал бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко.
"Думаю, Луценко не нравилось, что посольство продолжало призывать к очищению Генпрокуратуры", - сказала экс-посол.
По ее словам, Луценко распространял недостоверную информацию о ней: например, о том, что она якобы передала ему список "неприкосновенных лиц, которых нельзя преследовать".
Такого списка, говорит Йованович, она никогда не передавала.
Джулиани, по словам Йованович, хотел, чтобы в Украине началось расследование, которое потенциально могло бы ударить по репутации Джо Байдена.
Йованович вспомнила, в частности, как посольство США отказало выдать американскую визу экс-генпрокурору Виктору Шокину, и Руди Джулиани активно выступал против этого шага.
Во времена руководства Шокина, ГПУ проводила расследование в отношении компании Burisma, где работал сын Джо Байдена. Сам он впоследствии настаивал на увольнении Шокина.
Также экс-посол рассказала о разговоре с Арсеном Аваковым, который в начале 2019 года выразил Йованович свое беспокойство, что Украину могут втянуть во внутриполитическую борьбу в США.
Кроме того, Йованович рассказала о своей беседе с послом США в ЕС Гордоном Сондлендом, во время которой тот "настойчиво рекомендовал" ей публиковать посты в Twitter с поддержкой действий Трампа.
Этот совет экс-посол оценила как неуместный.
Свидетельство о которых идет речь, Йованович давала в Конгрессе 11 октября. В своем вступительном слове, содержание которого было обнародовано ранее, она заявила, что она была отозвана из Украины из-за "необоснованных и ложных претензий людей с явно сомнительными мотивами".
По ее словам, Дональд Трамп настаивал на ее увольнении еще с 2018 года - несмотря на то, что заместитель председателя Госдепартамента Джон Салливан уверял ее, что "она не сделала ничего неправильного".
"Он сказал, что президент утратил ко мне доверие и больше не желает, чтобы я была его послом. Он также рассказал, что против меня была развернута кампания", - рассказала Йованович.
За несколько месяцев до увольнения Йованович о ней негативно отзывался адвокат президента США Руди Джулиани и некоторые другие консерваторы, заявлявшие, что она настроена против Дональда Трампа.
Известно, что Руди Джулиани в последние месяцы встречался с украинскими чиновниками и говорил с ними о расследовании дела Burisma.
Во время выступления в Конгрессе Йованович сказала, что не знает, по каким причинам Руди Джулиани был негативно настроен по отношению к ней.
По ее словам, за все время они общались всего несколько раз и ни разу не говорили о расследовании дела Burisma.
"Не менее вымышленным является мнение, что я нелояльна к президенту Трампу, - сказала Йованович. - Я слышала в СМИ обвинения в том, что я якобы сказала команде посольства игнорировать его приказы. Это утверждение ложно".
Также Йованович заверила, что никогда не встречалась и не говорила с Хантером Байденом. Также, говорит экс-посол, она никогда не говорила о Burisma с Джо Байденом.