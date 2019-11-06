Свидетель по делу Трампа: помощь Украине "вероятно" зависела от компромата на Байдена

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Палата представителей обнародовала стенограммы показаний посла США в ЕС Гордона Сондленда, а также спецпредставителя Госдепартамента США в Украине Курта Волкера. Оба являются свидетелями по делу, которое потенциально может завершиться импичментом Дональда Трампа.

Едва ли не самой большой неожиданностью стало то, что Гордон Сондленд несколько дней назад решил изменить свои показания, которые давал еще в начале октября.

Палата представителей приводит слова Сондленда о том, что Вашингтон предлагал восстановить военную помощь Киеву почти 400 млн долларов в обмен на личное согласие Владимира Зеленского начать расследование в отношении бывшего вице-президента США Джо Байдена, который является политическим оппонентом Дональда Трампа.

Ранее Сондленд уверенно отрицал, что Белый дом в переговорах с Украиной использовал принцип quid pro quo, то есть "услуга за услугу".

Он заявлял, что администрация президента США никогда не связывала вопрос о предоставлении военной помощи Украине с расследованием деятельности Байдена.

Новые свидетельства Сондленда в США уже называют "тяжелым ударом" по стратегии защиты Дональда Трампа.

Что сказал Сондленд?

Показания о закрытых слушаниях Конгресса Гордон Сондленд давал еще в начале октября. Однако на прошлой неделе стало известно, что стенограмму этого выступления (как и выступлений других чиновников) обнародуют.

Вскоре после этого, 3 ноября, Сондленд неожиданно объявил о том, что хотел бы изменить данные им показания, и передал в конгресс "многостраничные поправки" к стенограмме прошлого выступления.

По мнению наблюдателей, причиной для такого шага стали показания других свидетелей, которые в своих выступлениях в конгрессе прямо опровергали заявления Сондленда. Эти противоречия демократы в конгрессе посчитали настолько серьезными, что объявили о возможности официально обвинить дипломата в даче ложных показаний под присягой.

Сам посол, впрочем, сослался на то, что решил сделать поправки и передать законодателям новый вариант своих показаний после того, как "освежил свою память" и "провел развернутые встречи" с представителями администрации.

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Кто такой Гордон Сондленд?

Владельцу компании Provenance Hotels и банка Aspen Capital 62-летнему Гордону Сондленду принадлежит сеть гостиниц в нескольких штатах США. Его компания специализируется на реставрации и перестройке под отели исторических зданий, а состояние оценивается, как минимум в 60 млн долларов.

Сондленд известен как активный сторонник Республиканской партии. В течение последних десятилетий он входил в состав различных общественных комитетов, занимавшихся сбором средств для республиканцев.

В 2016 году три контролируемые им компании пожертвовали 1 млн долларов инаугурационному комитету Дональда Трампа. Спустя два года, в мае 2018 года, Белый дом предложил его кандидатуру на пост посла США при Европейском союзе.

Бывший советник президента Трампа по России Фиона Хилл заявила, выступая в конгрессе в рамках слушаний по импичменту, что считала назначение Сондленда возможной угрозой для национальной безопасности, так как он не обладал необходимым опытом и навыками. В своем выступлении она неизменно называла дипломата "донором, который превратился в посла".

Как отреагировал Белый дом?

В администрации США новые заявления посла в Евросоюзе назвали еще одним доказательством того, что ни о каком принципе "услуга за услугу" в переговорах между Трампом и Зеленским не было и речи.

"Посол Сондленд прямо заявляет, что он "не знал (и до сих пор не знает) когда, почему и по чьему распоряжению помощь была приостановлена". Он также сказал, что "предполагает", что для этого была причина, но не может назвать ни один надежный источник для такого предположения", - говорится в заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм.

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