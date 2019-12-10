Разведение и большой обмен. О чем договорились на "нормандском саммите"

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В понедельник, 9 декабря, в Париже прошли переговоры с участием лидеров Украины, России, Франции и Германии. Путин и Зеленский также успели встретиться в формате тет-а-тет. О чем они договорились?

Это первый саммит в нормандском формате за три года. Предыдущий проходил в октябре 2016 года, еще при президентстве Петра Порошенко.

Первая часть нынешней встречи началась в 18.20 по Киеву - лидеры стран "нормандской четверки" беседовали около двух с половиной часов.

Зеленский и Путин также пообщались с глазу на глаз, а затем снова присоединились к Ангеле Меркель и Эммануэлю Макрону в рамках рабочего ужина.

Нормандские переговоры продолжались в общей сложностипочти шесть часов.

Разведение, обмен, прекращение огня

Стороны договорились произвести обмен пленными в формате "всех на всех", говорится в коммюнике, принятом по итогам встречи.

Он должен состояться уже в этом году - до 31 декабря.

Кроме того, сторонам удалось договориться о прекращении огня и частичном разведении сил на Донбассе.

Украинские СМИ со ссылкой на источники в украинской делегации сообщали, что Владимир Путин предлагал развести силы вдоль всей линии соприкосновения, однако Киев на это не пошел.

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Впрочем, как свидетельствует текст коммюнике, стороны согласовали три новых участка разведения, но какие именно - не уточняется.

Глава МВД Арсен Аваков, который входил в состав украинской делегации, заявил, что эти участки будут согласованы позже.

По состоянию на сейчас разведение сил уже произошло на трех участках на Донбассе - в Станице Луганской, Золотом и в районе Петровского.

Разведение сил на новых участках должно состояться до конца марта следующего года.

Также стороны договорились о поддержке создания новых пунктов пропуска вдоль линии разграничения и заявили, что "считают необходимым инкорпорировать "формулу Штайнмайера" в украинское законодательство".

Следующий саммит лидеры Украины, России, Франции и Германии договорились провести через четыре месяца.

"Для меня этого мало"

"Есть еще много вопросов, которые нам не удалось сегодня решить. Уверен, что мы обязательно сделаем это в будущем", - сказал по итогам встречи Владимир Зеленский.

Он также отметил, что на некоторые уступки в переговорах Украина не пойдет никогда - в частности, он заявил о невозможности федерализации и о невозможности отторжения украинских территорий.

"Все мы знаем, что для каждого украинца и Крым и Донбасс - это Украина", - добавил Зеленский.

"Много тем сегодня обсуждалось ... Результат первой встречи - для меня этого мало, хочется больше решить проблем. Но мы все эти вопросы обсудили, они на повестке дня".

Среди вопросов, по которым не удалось договориться, контроль над границей. "У нас с президентом России разные взгляды относительно передачи границ, по поводу того, когда это возможно", - сказал Зеленский.

По его словам, Владимир Путин считает, что контроль украинских властей должен быть передан после выборов на Донбассе.

"Я, конечно, поднимаю вопрос о том, чтобы передача границы была до местных выборов. Пока что у нас разные взгляды. Но мы обязаны найти выход в этих вопросах".

Владимир Путин, в свою очередь, комментируя результаты переговоров, заявил, что остался ими доволен, ведь во многих вопросах был достигнут прогресс: "Процесс движется в правильном направлении".

Путин сказал, что в вопросе решения конфликта на Донбассе "есть потепление", а также заявил о необходимости прямых переговоров между Киевом и представителями так называемых "ЛНР" и "ДНР".

"Очень важно, чтобы стороны конфликта вели прямой диалог. Ни один конфликт в мире не решался без прямого диалога", - сказал Путин.

Российский лидер также в очередной раз высказался о необходимости закрепления особого статуса Донбасса в украинской конституции.

"Красные линии" не пересек"

Представители "Движения сопротивления капитуляции", которые собрались под Офисом президента с призывом к действующей властей не капитулировать перед Россией, после завершения саммита заявили, что Владимир Зеленский "не пересек главных "красных линий".

"На данный момент итоги саммита свидетельствуют, что Кремлю не удалось заставить Украину быстро капитрулировать. Похоже, что заручившись поддержкой президента Франции и федерального канцлера Германии, Владимир Зеленский не пересек на переговорах главных "красных линий", - говорится в заявлении активистов "Движения сопротивления капитуляции".

"Считаем, что это также и наша промежуточная победа. Именно массовые недовольства в Украине показали, что абсолютное большинство украинцев хочет мира, но не путем уступок агрессору".

Представители движения также пообещали провести акцию под стенами Верховной Рады в день рассмотрения закона об особом статусе Донбасса.

Что с газом?

Во время саммита украинская и российская стороны, кроме урегулирования конфликта на Донбассе, обсуждали и вопросы газовых поставок.

По словам исполнительного директора "Нафтогаза" Юрия Витренко, который входил в состав украинской делегации в Париже, никаких конкретных договоренностей в газовых вопросах достичь не удалось. Однако, стороны "договорились продолжить договариваться".

"Был конструктивный разговор, где обе стороны изложили свои позиции по целому ряду вопросов, включая вопросы газа. Договорились продолжить договариваться", - сказал Витренко.

На уточняющий вопрос корреспондента BBC, стала ли Украина ближе к заключению контракта о транзите газа из РФ, Витренко ответил: "Это очень субъективно. Я не могу сказать однозначно, посмотрим".

Действующий контракт о транзите российского газа через Украину перестает действовать 1 января 2020 года, новый еще не подписан.

Украина заинтересована в подписании этого документа, транзит ежегодно обеспечивает от 2% до 3% украинского ВВП. Кроме того, новый контракт должен частично обезопасить Украину от последствий запуска обходного газопровода.

Витренко также заверил, что Украина не отказывается от своих требований о выплате Россией долга в размере 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража: "Мы объяснили, почему позиция арбитража является обязательным для исполнения".

В то же время Владимир Зеленский после завершения саммита заявил, что вопрос выплаты долга, "как ему кажется", решен: "Мы готовы взять газом", - сказал президент.

Говоря о транзитном соглашении, Зеленский заявил: "Я уверен, что у нас больше шансов подписать соглашение с лучшими условиями, чем ранее".

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