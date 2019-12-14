Копірайт зображення Андрій Антоненко/Юлия Кузьменко/Яна Дугарь

Следователи заявляют, что к убийству журналиста Павла Шеремета причастна группа волонтеров и ветеранов войны на Донбассе.

Подозреваемых сейчас пятеро. 12 декабря задержали и предъявили подозрение троим - рок-музыканту и военному Андрею Антоненко (Riffmaster), детскому хирургу Юлии Кузьменко и военной медсестре Яне Дугарь.

Семейная чета ветеранов АТО Грищенко была задержана по другому делу - о покушении на жизнь человека в Ивано-Франковской области, но они фигурируют и в деле Шеремета. Грищенко уже в СИЗО.

Адвокаты задержанных сообщили, что их подзащитные отрицают все обвинения.

Что известно об этих людях, выясняла ВВС News Украина. Показательно, что с двумя подозреваемыми в разные годы ВВС делало интервью.

Копірайт зображення Юлия кузьменко/Facebook Image caption Юлия Кузьменко

Хирург

Одна из главных обвиняемых - 40-летняя Юлия Кузьменко, известный волонтер и военный медик.

Родилась в Киеве, медицинское образование получила в университете имени Богомольца.

Работает детским врачом-кардиологом в детской больнице Охматдет.

На ее странице в Facebook указано, что с 2003 года она работает в Научно-практическом медицинском центре детской кардиологии и кардиохирургии МОЗ Украины, руководит отделением рентгенангиографии и эндоваскулярной хирургии.

Также она работала в Институте Амосова.

Юлия Кузьменко во время Революции достоинства стала волонтером центра "Евромайдан SOS".

В 2016 году женщина получила президентскую награду "За гуманитарное участие в антитеррористической операции", а также волонтерскую премию Евромайдан SOS-2016.

Именно Юлия Кузьменко, по версии следствия, заложила взрывчатку в машину, в которой погиб Павел Шеремет.

Ее адвокат Влад Добош обнародовал копию подозрения и заявил, что Юлия Кузьменко готова отстаивать свою правоту.

Копірайт зображення REUTERS/Sergii Kharchenko Image caption Андрей Антоненко

Музыкант

Андрей (Riffmaster) Антоненко родился в 1971 году в Киеве. Окончил музыкальную школу по классу цимбал и Культурно-просветительское училище.

В 1989-м основал трэш-метал группу "Лепрозорий". Играл в трэш-метал группе ADEM, в 1996 году основал рок-группу DAZ Machine.

В 2003 году создал группу Riffmaster военно-патриотического направления. Писал тексты и музыку, был вокалистом и гитаристом группы.

Андрей Антоненко выпустил два альбома - "Beautiful Day" и "Котлета по-киевски".

С начала войны на Донбассе Антоненко занимался волонтерством и вывозил раненых из АТО. Сержант Сил специальных операций ВСУ.

Известен как автор песни "Тихо пришел, тихо ушел", которая считается гимном Сил специальных операций ВСУ.

Женат, воспитывает двоих детей. Его семья раньше жила в коммунальной квартире, а сейчас делит жилье с родственниками и никаких улучшений финансового положения там не наблюдалось.

"Riffmaster - эмоциональный, взрывной, поехал воевать, потому что не мог сидеть здесь. За глаза друзья говорили, что это все показушность. Я в жизни не поверю, что он способен на такое. Он очень любит своих детей, и я не верю, что он пошел бы на преступление. У него нет ни денег, ни связей, его подставили", - рассказал BBC News Украина источник из близкого окружения Антоненко.

На защиту Антоненко встали многие волонтеры и музыканты. Они заявляют, что не верят в его причастность к убийству.

Одним из друзей Антоненко является известный музыкант Александр Положинский и многие другие звезды.

По версии следствия, он сопровождал Юлию Кузьменко, когда та закладывала взрывчатку под машину. Музыкант живет рядом с местом трагедии.

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Медсестра

Яна Дугарь, 26 лет, родилась в селе Песчаное Кременчугского района Полтавской области.

Несколько лет работала военной медсестрой на Донбассе - в Авдеевке и в Покровском.

Несколько лет назад в интервью ВВС News Украина рассказала о медиках на Донбассе. Во время интервью в 2017 году она как раз была в Авдеевке.

"Самое трудное - это принимать самостоятельное решение. Когда врачи все на операции, а я здесь одна и нужно решать, что делать с раненым ... Сложно - это, когда стреляют по Авдеевке, привозят тяжелораненых, и пропадает свет. Мы должны делать перевязки под телефоны и фонарики, все вслепую", - делилась впечатлениями Дугарь.

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Яна Дугарь - медик по образованию. Имеет воинское звание младшего сержанта, медицинская сестра одного из парашютно-десантных батальонов 25 отдельной воздушно-десантной бригады ДШВ ВС Украины.

Кавалер ордена "За мужество" III степени. Отмечена нагрудным знаком "За образцовую службу", медалью "За оборону Авдеевки", знаком отличия "За спасенные жизни", медалью "За сохранение жизни" и нагрудным знаком "Знак почета" от министра обороны.

Ей инкриминируют разведку на месте преступления. Она, мол, фотографировала размещение камер наблюдения накануне убийства.

Известная волонтер и депутат парламента Яна Зинкевич обнародовала документы, согласно которым в момент убийства журналиста медсестра находилась в зоне АТО.

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Инна и Владислав Грищенко

Как пишет "Українська правда", Владиславу Грищенко с позывным "Буча" 41-год. В добровольческом корпусе он занимался разведкой, возглавлял взвод, участвовал в обороне Донецкого аэропорта. Позже служил по контракту в Вооруженных силах как сапер девяносто пятой отдельной аэромобильной бригады.

Его 40-летняя жена Инна Грищенко с позывным "Пума" до начала военных действий на Донбассе, по ее словам, работала в СИЗО и Бучанской колонии. Имеет дочь от предыдущего брака.

После демобилизации стала соучредителем ветеранского ресторана "Патриот" во Львове, работала в Pizza Veterano, где в день ее задержания были проведены обыски.

Владислав Грищенко - неоднократно оказывался на скамье подсудимых, впервые в 17 лет, в последний раз - 8 лет назад.

Им инкриминируют изготовление взрывчатки.

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