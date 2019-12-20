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Украина и Россия достигли принципиального согласия в вопросе транзита российского газа через территорию Украины в Европу с 1 января 2020 года.

Об этом заявил вице-президент Европейской Комиссии по вопросам Энергетического союза Марош Шефчович на брифинге по итогам трехсторонних газовых переговоров в Берлине вечером 19 декабря. Детали договоренностей будут известны позже.

Действующий контракт на транзит российского газа по территории Украины, подписанный 10 лет назад, истекает 1 января 2020 года.

"Это был очень длинный день и длинные переговоры. Я хотел бы поблагодарить министра энергетики Германии, за помощь в достижении принципиальной договоренности", - сказал Шефчович в Берлине. Газовые переговоры в столице Германии длились более 7 часов.

При этом он отметил, что детали будут известны позже, после обсуждения вопроса газа в Киеве и Москве, а также одобрения деталей перед официальным подписанием договора о транзите.

20 декабря, в пятницу, трехсторонние газовые переговоры продолжатся в Минске, сообщает Министерство энергетики и защиты окружающей среды Украины. Еврокомиссия будет участвовать в них в онлайн-режиме.

О чем уже договорились?

Марош Шефчович рассказал, что стороны в Берлине достигли принципиального согласия в вопросе транзита газа, что, по его мнению, является хорошей новостью для Украины, России и Европы.

В Берлине разработали основные принципы проекта газовых соглашений, говорит и исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко.

"Закончили очередной раунд переговоров в двустороннем (с РФ) и трехстороннем (с ЕС) формате о продлении транзита газа в соответствии с европейскими правилами. Наработаны основные принципы соглашений, которые требуют дополнительного согласования на политическом уровне", - написал он на своей странице в Facebook.

По его словам, в случае политического согласования этих наработок, состоится работа по их имплементации на разных уровнях.

"Нафтогаз" занимает максимально конструктивную позицию на этих переговорах - Украина еще раз подтверждает свою надежность как транзитера газа в Европу", - отметил Витренко.

Во время "нормандской" встречи в Париже президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин обсудили продление транзита и возобновление прямых поставок российского газа в Украину.

При этом Зеленский исключил заключение нового контракта по транзиту газа на один год, рассчитывая на долгосрочное соглашение.

Недавно украинская компания "Нафтогаз" выиграла еще один иск у российского "Газпрома". Речь идет об апелляции на решение Стокгольмского арбитражного трибунала, по которому российская газовая компания осталась должна украинской миллиарды долларов.

Копірайт зображення AFP Image caption "Нафтогаз" и "Газпром" подписали действующий контракт на поставку газа в январе 2009 года в Москве в присутствии украинского и российского премьеров - Юлии Тимошенко и Владимира Путина

Сколько российского газа идет через Украину?

В советское время украинская газотранспортная система была рассчитана на транспортировку более 140 млрд кубов с востока на запад. К 2005 году объемы транзита были очень близки к этому максимуму, а потом начали понемногу уменьшаться.

По данным "Газпрома", в 2018 году компания экспортировала в Европу 201,9 млрд куб.м. газа.

Если изъять из этого 24 млрд кубов, экспортируемых в Турцию (хотя половина этого газа также идет по территории Украины), то экспорт в Европу составит почти 178 млрд кубов. Из которых почти 87 млрд кубов - практически половина (48,79%) - был доставлен через Украину.

Годы Россия активно пытается избавиться от этой зависимости и строит новые газопроводы в обход Украины. Среди них и "Северный поток", по которому российский газ попадает в Европу напрямую, по дну Балтийского моря.

Насколько Европа зависит от российского газа?

По данным Евростата, в 2018 году более 40% газа, который импортировали европейские страны, поступила из России. Для сравнения: доля газа из Норвегии составила 35%.

В дополнение к этому Европа получает из России еще и 27,3% импортируемой нефти.

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