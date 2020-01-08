Когда в последний раз падали украинские пассажирские самолеты

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Катастрофа пассажирского самолета МАУ вскоре после вылета из аэропорта Тегерана стала первой в истории полетов крупных украинских пассажирских самолетов за более чем 22 года.

В авиакомпании говорят, что на борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

По информации МИД, среди них были украинцы - два пассажира, а также девять членов экипажа.

Большинство - иностранцы: 82 иранца, 63 канадца, десять шведов, четверо афганцев, три немца, три британца. Среди погибших канадцев было много студентов, которые возвращались с каникул.

В компании МАУ рассказали, что самолет - 2016 производства, который получили с завода концерна "Боинг". Последнее техническое обслуживание он прошел 6 января 2020 года.

В прошлый раз крупная авиакатастрофа в украинской гражданской авиации произошла в 1997 году.

17 декабря 1997 года пассажирский самолет Як-42 украинской авиакомпании "Аэросвит" ("рейс 241"), который следовал по маршруту Киев-Одесса-Салоники, врезался в склон горы Пента-Пигадия в тяжелых погодных условиях в 72 км от Салоник. Погибли все 62 пассажира и 8 членов экипажа.

На борту были 30 украинцев, 34 грека, трое россиян, два поляка и один немец. Большинство пассажиров летели в Грецию отмечать Рождество.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Авиакатастрофа в Иране

Самолет нашли на высоте 1100 метров под покровом снега в горах после трех дней поисков. В операции участвовали пять тысяч военных и 29 вертолетов. Один самолет греческих ВВС разбился во время операции, на его борту погибли пятеро военных.

Разбившийся самолет Як-42 был выпущен на Саратовском авиазаводе в 1986 году и имел 12 008 часов налета.

Известно, что весь рейс должен был совершать самолет "Боинг-737", но в Одессе у него обнаружили неисправность двигателя, поэтому полет продолжился на самолете Як-42, который компания "Аэросвит" взяла в лизинг у "Львовских авиалиний".

Расследование, проведенное Греческой комиссией по воздушным авариям и безопасности авиации, назвало несколько главных причин трагедии.

По информации Aviation Safety Network, причинами были неверные указания диспетчеров и ошибки пилотов, которые не имели опыта полетов в Салоники. Самолет сбился с курса, пролетел аэропорт Салоник, а когда пилот заметил приближение к земле и пытался предотвратить трагедию, было уже поздно.

Расследование установило отсутствие дисциплины и командной работы в кабине пилотов, и определило, что экипаж был низкоквалифицированным для международных полетов, имел трудности в общении с диспетчерами на английском языке.

Двух греческих диспетчеров в 2000 году за непреднамеренное убийство и нарушение правил работы приговорили к 5 годам тюрьмы. В 2002 году по апелляции срок обоим сократили до 4 лет и 4 месяцев.

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