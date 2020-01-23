Путин в Израиле поставил антисемитизм и русофобию в один ряд

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Президент России Владимир Путин на Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле поставил в один ряд антисемитизм и русофобию.

Об этом он заявил во время открытия памятника героям и защитникам обороны Ленинграда "Свеча памяти".

"Здесь, как и в России, обеспокоены попытками отрицать Холокост, пересмотреть итоги Второй мировой войны, отбелить убийц и преступников", - заявил Владимир Путин.

Он рассказал, что в Израиле живут почти 1300 "блокадников", и здесь уважают своих героев.

"Здесь, как и в России, понимают значимость уроков Второй мировой войны, не позволяют миру забыть, к чему приводит национальный эгоизм, раздоры, содействие любым формам шовинизма, антисемитизма и русофобии", - заявил Путин.

Правда, он не уточнил, с чьей стороны и в чем именно заключается русофобия.

Позже Владимир Путин произнес еще одну речь во время основных мероприятий форума.

В ней он напомнил о решающем вкладе СССР в победу над Германией, а также о 27 млн жертв советских граждан.

Также Путин призвал страны-постоянные члены Совбеза ООН в 2020 году собраться на специальную встречу и обсудить ситуацию с миром на всей планете.

Форум и треугольник Путин-Зеленский-Дуда

Всемирный форум памяти Холокоста организовали по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря в Освенциме.

Президент Украины колебался, ехать ли на форум, ведь заранее было известно, что ему не предоставят слова.

Зато было известно, что президент России Владимир Путин выступит с речью.

Копірайт зображення Reuters Image caption Президент Польши Дуда отказался ехать в Израиль

В подобной ситуации президент Польши Дуда отменил запланированный визит из-за того, что организаторы не согласились предоставить ему слово. А сидеть и просто слушать речь Путина без возможности ответить на потенциальные обвинения лидера России, руководитель Польши не захотел.

В последние месяцы между Россией и Польшей возникли острые исторические споры о роли стран в начале Второй мировой войны, а также из-за обвинений Путина в адрес польских политиков 30-х годов в антисемитизме.

Украинские политики остро раскритиковали Зеленского за то, что тот будет слушать Путина и выступит своеобразной "молчаливой массовкой".

Однако 23 января стало известно, что команда президента нашла способ не присутствовать непосредственно во время выступления Владимира Путина.

Владимир Зеленский и украинская делегация решили передать свои места в зале на время выступления мировых лидеров, в том числе Путина, людям, пережившим Холокост.

Копірайт зображення ОФИС ПРЕЗИДЕНТА

При этом, президент Украины принимает участие во всех других мероприятиях форума.

Накануне российская сторона заявила, что Владимир Зеленский хотел встретиться с Владимиром Путиным в Израиле, такую ​​же встречу в кулуарах форума не исключала и украинская сторона.

На форуме Владимир Зеленский заявил журналистам, что Украина и Россия договариваются о новом обмене пленными.

Участие в мероприятии принимают лидеры государств и правительств более сорока государств, а кроме Владимира Путина речи произнесут представители Франции, Великобритании, США и Израиля.

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