Как провериться на коронавирус?

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В Украине уже подтвердили первый случай коронавируса.

Что делать, если вы недавно были за границей, у вас высокая температура и другие симптомы заболевания? Первый совет от медиков - не паниковать.

"Как только я почувствовала первые симптомы простуды, сразу обратилась к семейному врачу. Ведь когда напуган, тщательнее прислушиваешься к своему организму. Врач послушала легкие, детально расспросила о состоянии здоровья, симптомах. У меня был насморк, что нехарактерно для коронавируса, не было температуры. Поэтому его и исключили", - рассказывает BBC News Украина киевлянка Оксана.

По ее словам, в поликлинике людей - больше, чем обычно. "Все боятся", - говорит она.

Как проверяют на коронавирус в Украине

В Минздраве в случае симптомов плохого самочувствия рекомендуют обращаться к семейному врачу.

"Коронавирус это или нет, врачи проводят симптоматическое лечение. Такое, как и в случае других острых респираторных вирусных инфекций. Как в случае гриппоподобных инфекций, например. Не могу сказать, что для коронавируса нужны какие-то особые меры", - рассказал министра здравоохранения Виктор Ляшко в интервью LB.ua.

В Минздраве рассказали ВВС News Украина, как выглядит проверка на коронавирус в Украине.

У человека берут первый анализ в больнице, куда его привезли. Проверку проводят на все известные виды острых респираторных инфекций.

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Если их не находят, материалы передают в областную лабораторию. Если и там не находят известные вирусы, то анализ везут в Киев.

Пока только там есть тесты на коронавирус.

По данным Минздрава, в Украине есть 30 наборов реагентов для тестирования на COVID-19. Наборы содержат примерно 3 тысячи реакций, чего хватит для исследования на заболевание более 950 человек методом полимеразной цепной реакции.

Тесты на коронавирус

С 10 марта Украина получит новую партию тестов на коронавирус, сообщили в Минздраве.

Такие тесты пока нельзя приобрести в аптеке.

То есть в случае подозрения на заболевание и наличие симптомов в министерстве советуют сразу обращаться к врачу. Всего, по словам заместителя министра, Украина провела восемь тестов. Все результаты были отрицательными.

"Начали исследования еще четырех случаев подозрения на коронавирус. Трое из них - иностранцы из Киева. Один случай в Черновцах, это человек, который вернулся из-за границы", - рассказал Ляшко.

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Для приема пациентов с коронавирусом Минздрав определил госпитальные базы в каждом регионе Украины.

В киевских больницах есть специальные инфекционные отделения с боксами, которые соответствуют необходимым требованиям, говорит руководитель пресс-службы Департамента здоровья КГГА Наталья Вишневская.

По ее словам, это три общие больницы и еще три детские.

Пограничники продолжают измерять температуру тела у всех граждан, въезжающих на территорию Украины. "Скорые" дежурят в крупнейших пунктах пропуска.

Вакцины нет

Вакцину от коронавируса пока не создали, как и специального противовирусного лечения, - ученые над этим только работают.

Но большинство пациентов выздоравливают в больницах. Инфицированных людей лечат, облегчая симптомы.

ВООЗ обнародовал рекомендации, как уменьшить риск инфицирования новым вирусом: регулярно и тщательно мыть руки, не трогать лицо, не употреблять в пищу плохо обработанное мясо, молоко и яйца. Также воздерживаться от поездок в регионы, где есть вирус, избегать контактов с больными людьми, держаться на расстоянии более метра с любым человеком, который чихает или кашляет. Соблюдать "гигиену кашля".

В мире по состоянию на 2 марта зарегистрировано 89 тысяч лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из которых три тысячи - с летальным исходом. Около 45 тысяч выздоровели.

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