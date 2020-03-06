Шмыгаль сказал что нужно подавать воду в Крым. Потом опроверг

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Вечером в четверг новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" заявил о необходимости подачи воды в оккупированный Крым.

"Вопрос подачи воды в оккупированный Крым - это не вопрос торговли с оккупантом, это не вопрос какого-то бизнеса, это вопрос гуманитарной ответственности перед людьми, которые живут в Крыму. Неподача туда воды приведет к гуманитарной катастрофе. Там живут украинцы, мы не перекроем воду для украинцев", - сказал Шмыгаль.

Слова премьера сразу же вызвали бурную реакцию в соцсетях, и уже вскоре он опроверг свое заявление в Facebook.

"Формат ток-шоу не лучший, чтобы обсуждать сложные вопросы. Например, вопрос подачи воды в Крым", - пояснил Шмыгаль.

По его словам, он имел в виду, что правительство должно не забывать об украинцах, которые живут в Крыму, и хочет им помочь.

"Действительно, по техническим причинам поделить воду, которая пойдет людям и воду, которая пойдет на военные базы невозможно. Этот тезис потерялась в шуме студии", - сказал премьер и добавил, что до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины, подавать воду в Крым "нет технической возможности".

Извинения Арахамии

Ранее за свои слова о подаче воды на полуостров пришлось извиняться руководителю фракции "Слуга народа" Давиду Арахамии.

В феврале, во время эфира на телеканале "Прямой" ведущий Матвей Ганапольский спросил у него, пойдет ли Украина на уступки Путину, если тот потребует подать воду в Крым в обмен на уступки по Донбассу.

"Если это будет обмен на то, что они отходят со всеми своими вооруженными формированиями в Ростов, а мы устанавливаем полный контроль над нашей границей, и за это надо подать воду в Крым, я бы на такое точно пошел", - добавил он.

После резкой критики, в частности, со стороны руководителя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова, за эти слова Арахамии пришлось извиняться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Перекрыт Северо-Крымский канал

Глава фракции "Слуга народа" заверил, что заявление было исключительно его личным мнением, и это не является официальной позицией властей.

Чуть позже спикер парламента Дмитрий Разумков заявил то же самое - что никаких переговоров о возможной подаче воды в Крым Украина не проводит. Позже то же самое сказал и представитель президента Украины в Автономной республике Крым Антон Кориневич.

"В связи с появлением в СМИ очередных спекуляций относительно возможного восстановления водоснабжения в Крым и связанного с этим "визита комиссии из Киева", отметим, что эта информация не соответствует действительности", - написал Кориневич на своей странице в Facebook.

К 2014 году значительную часть воды в Крым подавали из Днепра через Северо-Крымский канал, однако после аннексии Украины перекрыла его.

В 2019 году, уже после победы Владимира Зеленского на президентских выборах, постоянный представитель в Крыму при президенте России Георгий Мурадов заявил, что российские власти полуострова хотят обратиться к руководству РФ с просьбой инициировать переговорный процесс с Украиной по пропуску вод Днепра на полуостров.

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