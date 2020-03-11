Киев на карантине: школы, кинотеатры и ТРЦ закроют до конца марта

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С 12 марта в Киеве вводят план противоэпидемических мероприятий и ограничений, которые будут действовать предварительно до конца марта, заявил мэр Киева Виталий Кличко в видеообращении.

Кличко отметил, что хотя в Киеве не зарегистрирован ни один случай заболевания коронавирусом, власти решили не ждать и обезопасить жителей города.

Ограничения коснуться образовательного процесса и массовых мероприятий в столице.

По словам мэра, власти столицы обеспечат дистанционное обучение в школах и университетах. Также ограничат посещение детсадов, художественных и спортивных школ.

Мэр попросил руководителей учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график сотрудников, у которых есть малолетние дети.

Также столичные власти ограничат проведение концертов, конференций и других мероприятий в Киеве.

"Это касается концертов, конференций, киносеансов и других мероприятий. Закрытыми будут и развлекательные центры, и развлекательные зоны в шопинг-молах", - сказал Виталий Кличко.

Он добавил, что в торговых центрах усилят контроль, там будут дежурить санитарные врачи.

"Предварительно ограничения будут действовать до конца марта", - Виталий Кличко.

Общественный транспорт, по словам мэра, пока будет работать в обычном режиме. Его дважды в сутки дезинфицируют.

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Накануне Виталий Кличко в разговоре с BBC News Украина не дал гарантий того, что в Киеве в ближайшее время не обнаружат больных с коронавирусом.

"Мы не можем гарантировать, что больных с коронавирусом в Киеве не будет. Мы же видим, что нет ни одной страны в Европе, где бы не было больных с коронавирусом", - сказал Кличко.

По его словам, столичные власти готовы к любому развитию событий: "Следим за тем, как развивается ситуация. Закупили экспресс-тест машины..., проводим разъяснительную работу в школах и садах, измеряем температуру детям. Если есть повышенная температура, такие дети должны оставаться дома".

Кроме того, столичные власти, добавил Кличко, уже подготовили семь госпиталей, где больных готовы принять инфекционные отделения для детей и взрослых.

10 апреля в Киев поступили быстрые тесты на диагностирование коронавируса. Их уже 2,5 тысячи, до конца этой недели должно быть 5тысяч.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на 10 марта зарегистрировали один лабораторно подтвержденный случай коронавируса.

Речь идет о мужчине из Черновицкой области, который недавно вернулся из Италии.

Когда в конце февраля больной с женой пересекали украинскую границу, у них измеряли температуру, но симптомов болезни тогда еще не было. Через несколько дней появились признаки коронавируса.

По состоянию на 11 марта Центр общественного здоровья Украины получил 40 подозрений относительно заболевания COVID-19. 4 образца находятся на стадии исследования.

Общее количество заразившихся новым коронавирусом во всем мире, согласно данным ВОЗ, составляет 114 тысяч человек, умерли более 4 тысяч, выздоровели почти 64 тысячи.

Вспышка коронавирусной инфекции продолжается и в других странах мира, хотя больше всего людей заболели в Китае.

В Европе зарегистрировали 15 тысяч случаев заражения, больше всего - в Италии, Франции и Испании.

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