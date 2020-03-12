Карантин по всей Украине ввели на три недели. Что это означает?
Кабинет министров ввел карантин по всей стране до 3 апреля. Решение вступит в силу в полночь 12 марта.
Такое решение правительство приняло на заседании в среду, сообщает источник BBC News Украина.
"Да, ввели на три недели", - подтвердил источник в правительстве.
Позже информацию подтвердили в пресс-службах Кабмина и Верховной Рады.
В частности, министры решили выделить 100 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.
К первому июня Кабмин постановил запретить экспорт товаров противоэпидемического назначения.
Кроме того, правительство решило закупить инфракрасное оборудование для проведения скрининга на расстоянии в Международном аэропорту Борисполь.
Карантин в школах
Также правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.
В то же время меры государственной необходимости не будут отменять.
"Проведение спортивных меры возможно с разрешения международных организаций, без зрителей. Также запланировано введение карантина в учебных заведениях сроком на три недели", - говорится в сообщении.
В Минобразования уже объяснили, что с 12 по 3 апреля учебные заведения - от дошкольных до высших - работать не будут.
"Во время карантина ученикам и студентам запрещается посещать учебные заведения", - говорится в заявлении ведомства.
Кроме того, в стране перенесут пробное внешнее независимое оценивание (ВНО), сообщили в КГГА. Его проведут уже после карантина.
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Киев на карантине
Карантин с 12 марта ввели также в Киеве.
Ограничения коснуться образовательного процесса и массовых мероприятий в столице.
По словам мэра Виталия Кличко, власти столицы обеспечат дистанционное обучение в школах и университетах. Также ограничат посещение детсадов, художественных и спортивных школ.
Мэр попросил глав учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть рабочий график работников, у которых есть малолетние дети.
Заместитель главы КГГА Николай Поворозник во время брифинга в среду заявил, что ограничительные мероприятия в учебных заведениях столицы затронут от 750 до 800 тысяч человек - речь идет о воспитанниках детсадов, учащихся средних школ, ПТУ, студентов колледжей и университетов.
Также столичная власть ограничит проведение концертов, конференций и других мероприятий в Киеве, закроют кинотеатры и большие развлекательные центры.
В то же время представители одной крупной частной сети кинотеатров рассказали ВВС News Украина, что пока отменять сеансы не планируют.
Представители другой рассказали, что решение - закрываться или нет - пока не принято.