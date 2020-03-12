Сколько в Украине больных коронавирусом?
Канцлер Германии Ангела Меркель предупредила, что коронавирусом может заразиться 70% населения Германии - это 58 миллионов человек. В Британии уже прогнозируют тысячи случаев заражения.
В Италии, у которой с Украиной большой пассажиропоток, зафиксировали более десяти тысяч инфицированных.
А в Украине - лишь один официально подтвержденный случай заболевания.
"В Италии карантин на территории всей страны. В Украине уже неделю - один официально подтвержденный случай коронавируса. Меня одного это настораживает?" - пишет Станислав Грещишин, бывший глава патронатной службы Минздрава.
Журналисты, депутаты, врачи задаются вопросом: действительно ли в Украине один больной, или их может быть больше?
"Вирус медленно надвигается"
Коронавирус медленно распространяется на восток Европы. Так в министерстве здоровья объясняют минимальное количество больных в Украине.
Пока в европейских государствах на вирус тестируют сотни, а иногда и тысячи людей, в Украине проверили только 43-х.
На вопрос ВВС News Украина, почему так мало, в Минздраве ответили - таковы алгоритмы.
Проверяли, прежде всего, тех, кто приехал недавно из стран, где есть вспышки вируса, у кого была температура или другие признаки ОРВИ, а также людей, которые с ними контактировали.
"Мы не скрываем эти случаи (коронавируса. - Ред.), мы диагностируем эти случаи. Посмотрите, в Беларуси, например, в Румынии, у них, да, большее количество, но не намного. В Беларуси, например, шесть случаев. Потому что на востоке Европы сейчас мы не видим такого всплеска, как в Италии, в Германии и Франции. Коронавирус медленно распространяется на восток Европы", - сообщил на брифинге в Киеве 11 марта заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко.
При этом он признал, что украинские власти прогнозируют и ожидают роста числа больных Covid-19.
Сейчас еще у пяти людей в Украине подозревают коронавирус. Их анализы изучают в лаборатории.
Как проверяют на коронавирус?
В Минздраве рассказали ВВС News Украина, как выглядит проверка на коронавирус в Украине.
Если у человека, который приехал из страны, где есть вспышка коронавируса, заподозрили болезнь, его на специальной "скорой" везут в больницу. Далее берут первый анализ. Проверяют на все известные виды острых респираторных инфекций.
Если их не находят, материалы передают в областную лабораторию. Если и там не находят известные вирусы, анализ везут в Киев.
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Пока только там есть тесты на коронавирус. Однако позже такие тесты планируют завести в несколько регионов Украины. Закарпатье - один из первых регионов, который должен получить тесты на коронавирус.
Украина централизованно закупила тест-системы для выявления коронавируса, которых хватит для обследования 960 человек. В Минздраве говорят, что этого должно хватить до момента получения очередных реагентов.
"В больницах людей диагностируют на коронавирус за счет государства. В то же время мы не запрещаем частным клиникам и аптекам закупать тест-системы и экспресс-тесты (на коронавирус. - Ред.)", - пояснил Ляшко.
Несколько тысяч тестов на коронавирус закупили власти Киева.
Инфицированных может быть больше
Оксана Зинченко, кандидат биологических наук, доцент кафедры микробиологии, вирусологии и биотехнологии ОНУ имени Мечникова сомневается в том, что в Украине зафиксирован только один инфицированный коронавирусом.
"Инфицированных может быть намного больше, просто их никто не регистрирует. Часто инфекция может протекать бессимптомно либо в легкой форме, поэтому человек не обращается за медицинской помощью. Если поражены ткани респираторного тракта, вирус должно выделяться оттуда", - говорит Зинченко.
По мнению ученого, тестировать всех нет смысла, но стоит проверять на коронавирус тех, у кого есть симптомы респираторных заболеваний, а также тех, кто входит в группу риска - пожилых людей и врачей.
Федор Лапий, иммунолог, детский инфекционист, также сомневается, что в Украине только один больной.
"Может быть такое, что мы недовыявили случаи коронавирусных инфекций. Но мы не можем протестировать всех больных или всех желающих. Система просто не выдержит", - считает иммунолог.
По его словам, если состояние больного тяжелое, тест на грипп показал отрицательный результат, было бы разумно проверить и на коронавирус.
Вакцины нет
Вакцину от коронавируса пока не создали, как и специального противовирусного лечения, - ученые над этим только работают.
Но большинство пациентов выздоравливают в больницах. Инфицированных людей лечат, облегчая симптомы.
ВООЗ обнародовал рекомендации, как уменьшить риск инфицирования новым вирусом: регулярно и тщательно мыть руки, не трогать лицо, не употреблять в пищу плохо обработанное мясо, молоко и яйца. Также воздерживаться от поездок в регионы, где есть вирус, избегать контактов с больными людьми, держаться на расстоянии более метра с любым человеком, который чихает или кашляет. Соблюдать "гигиену кашля".