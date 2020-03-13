В Украине - первая смерть от коронавируса

Копірайт зображення УНІАН Image caption "Замок Радомысль" - самая известная достопримечательность Радомышля

В Радомышле умерла 71-летняя женщина, у которой накануне подтвердили коронавирус. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения.

Утром 13 марта состояние больной ухудшилось. Ее перевели на искусственную вентиляцию легких, через несколько часов женщина скончалась.

Сообщается, что близкие родственники, с которыми она проживала, а также лица, с которыми она контактировала, находятся под наблюдением врачей.

Еще два случая коронавируса в Украине подтверждены у мужчин старшего возраста в Черновцах.

Украинский минздрав отмечает, что скончавшаяся женщина находилась в группе риска - старшее поколение людей наиболее уязвимо к инфицированию коронавирусом COVID-19 с летальным исходом.

1 марта женщина вернулась из Польши.

Симптомы болезни она почувствовала еще 3 марта, а 8 марта посетила церковь.

Местные власти установили 26 человек, находившихся с ней в контакте. Им рекомендовали оставаться дома и находиться в режиме самоизоляции.

Вечером 12 марта местные власти объявили о введении чрезвычайного положения в Радомышле.

В доме больной женщины провели первичную дезобработку, очистили также санитарный транспорт, на котором ее привезли в лечебное учреждение.

Врачи обеспечены индивидуальными средствами защиты, больница - необходимыми медицинскими препаратами. В области есть тест-системы для выявления COVID-19.

Всеукраинский карантин

В среду Кабинет министров ввел карантин по всей территории Украины на три недели - до 3 апреля.

В частности, министры решили выделить 100 млн гривен на закупку средств индивидуальной защиты для нужд министерств, ведомств и служб, а также для пополнения госрезерва.

Также правительство предложило ввести ограничения на проведение массовых мероприятий, в которых запланировано участие 200 и более человек.

В то же время меры государственной необходимости не будут отменять

В Минобразования уже объяснили, что с 12 по 3 апреля учебные заведения - от дошкольных до высших - работать не будут.

Кроме того, в стране перенесут пробное внешнее независимое оценивание (ВНО). Его проведут уже после карантина.

Также украинские власти закроют большинство пунктов пропуска на границе и отменят авиарейсы из Италии.

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