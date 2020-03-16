Коронавирус: в Украине уже пять случаев
В Украине лабораторно подтвердили еще два случая заражения коронавируса, оба в Черновицкой области.
Таким образом, в стране уже официально стало пять заражений, сообщает Центр общественного здоровья Украины (ЦОЗ).
Ранее в Черновицкой области было уже два случая коронавируса. 3 марта заболел мужчина, который недавно вернулся из Италии.
12 марта заболел 64-летний мужчина, жена которого вернулась из Италии накануне.
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13 марта в Радомышле Житомирской области умерла 71-летняя женщина, которая до этого была в Польше.
В то же время за рубежом от коронавируса лечится шесть украинцев, сообщает Министерство иностранных дел в Facebook
Всего в центре получили 94 подозрения на коронавирус. Лаборатория центра исследовала более 500 образцов.
МОЗ напоминает избегать контакта с людьми с симптомами ОРВИ, соблюдать минимальную дистанцию в 1,5 метра.
Кроме того, не стоит касаться своего лица, в том числе глаз, носа и рта, термически обрабатывать продукты, а в случае первых симптомов ОРВИ безотлагательно обратиться к своему семейному врачу.
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