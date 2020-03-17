Штрафы за нарушение карантина: Рада ввела чрезвычайные меры из-за коронавируса

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Верховная Рада постановила освободить от НДС лекарственные товары и медицинские изделия и ввела ответственность за нарушение карантина.

Соответствующий законопроект парламент принял во вторник на внеочередном заседании.

Штрафы

Кодекс об административных правонарушениях парламент дополнил положением, которое предусматривает ответственность за нарушение правил карантина и санитарно-гигиенических норм.

За такие действия для граждан предусмотрели штраф от 17 тыс. до 34 тыс. гривен, а для должностных лиц - от 34 тыс. до 170 тыс.

Кроме того, Рада в Уголовном кодексе усилила ответственность за нарушение санитарных правил и норм, если такое нарушение привело к распространению заболевания.

Штраф за такие действия решили увеличить с 1700 гривен до 17-51 тыс. гривен.

Кроме того, если раньше эта статья предусматривала также наказание в виде ареста на срок до 6 месяцев и ограничение свободы до 3 лет, теперь наказание может предусматривать также лишение свободы на срок до 3 лет.

Остается положение о лишении свободы на срок от 5 до 8 лет, если такие действия повлекли гибель людей или иные тяжкие последствия.

Ипотека и выплаты

Во время карантина и в течение 30 дней со дня его отмены Рада запретила начислять и взимать штрафы и пеню за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Также Рада запретила прекращать из-за задолженности коммунальные услуги, выселять из жилья или изымать жилье во исполнение решений суда.

Кроме того, в течение двух дней Кабмин должен подготовить нормативно-правовые акты, которые бы позволили на время карантина приостановить исполнение обязательств по выплатам ипотеки.

Особые закупки и налоги для медицинских средств

Согласно законопроекту, временно закупку товаров и оборудования для борьбы с коронавирусом будут проводить без применения процедур, предусмотренных законом "О публичных закупках".

За такие товары будут проводить стопроцентную предоплату.

Также лекарства, медицинские средства и оборудование для борьбы с коронавирусом освободят от уплаты ввозной пошлины и НДС.

Кабмин будет осуществлять контроль за ценами.

Работа из дома

Кроме того, Рада предоставила право владельцам изменять режим работы заведений, предприятий, учреждений, различных организаций, чтобы позволить работникам максимально работать из дома.

Доплаты медработникам

Рада также установила дополнительные доплаты к зарплате медработникам и другим лицам, которые вовлечены в борьбу с коронавирусом.

Речь идет о доплате в размере до 200% от зарплаты на период пандемии.

Налоговые каникулы

Верховная Рада приняла ряд инициатив, которые предусматривают, что с 1 марта по 30 апреля ФЛП и тех, кто занимается независимой профессиональной деятельностью, освободят от уплаты ЕСВ.

Также отменят штрафы и пеню за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ, несвоевременное представление отчетности по ЕСВ, а также налог на коммерческую недвижимость и землю.

Кроме того, парламент с 1 марта по 31 мая освободил бизнес от основных штрафов и пени за нарушение налогового законодательства. Эта норма не будет касаться нарушений по уплате НДС, акцизов и ренты.

На 3 месяца будет отсрочено обязательное введение РРО для всех категорий "упрощенцев".

До 31 мая предлагают ввести временный мораторий на новые документальные и фактические налоговые проверки и продолжение начатых.

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