Кабмин продлит карантин до 11 мая. Что откроют в первую очередь

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Кабинет министров Украины в среду продлит срок действия карантина до 11 мая. Об этом во время заседания правительства заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Сегодня будем продолжать карантин до 11 мая", - сказал глава правительства.

По его словам, есть два условия начала выхода страны из карантина: первая - в течение 10 дней прирост новых больных не должен меняться и колебаться в районе 5%, второе - больницы для COVID-19 должны быть заполнены пациентами менее чем на 50%.

Если эти условия будут выполнены до 11 мая, можно будет говорить об открытии парков и скверов, учреждений торговли непродовольственными товарами и частично объектов бытовых услуг, добавил Шмыгаль.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль, анонсируя продление ограничительных мер, заявил, что в Украине ожидаются еще два пика заболеваемости.

"Это, ориентировочно, конец апреля и между 3 и 8 мая", - рассказал Шмыгаль в интервью РБК-Украина.

По его словам, система здравоохранения пока загружена больными коронавирус менее чем на 10%:

"Это означает, что мы идем по так называемому позитивному сценарию. Но это не означает, что у нас в этом году не будет пиков и всплесков".

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Все страны, преодолевшие первый пик заболеваемости, говорит Шмыгаль, стоят на пороге новых всплесков:

"В целом мир в этом году коронавирус не одолеет, и нам в любом случае придется жить в условиях уже нового мира и новых социальных ограничений", - добавил премьер.

"Поэтому иллюзии, что Украине удалось удержать первую волну и все в порядке, нет. Нужно учиться жить в новых условиях".

По состоянию на 22 апреля в Украине лабораторно подтвердили 6592 случая коронавирусной инфекции, 467 из них - за последние сутки.

Всего за все время пандемии в Украине скончались 174 человека, 424 пациента выздоровели.

Больше всего больных - в Черновицкой области (1053), Киеве (989) и Ивано-Франковской области (589).

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