Когда откроют метро, кинотеатры и рестораны: правительство представило план выхода из карантина

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Кабинет министров представил детальный план выхода из карантина, сообщил в Telegramm премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стартовая точка выхода из карантина запланирована на 11 мая. Ослабления будут производиться в пять этапов.

Если количество случаев заражения будет расти, текущая ситуация запретов сохранится.

Если в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не будет меняться, либо ежедневное отклонение будет удерживаться в пределах 5%, то часть запретов снимут. А именно откроют:

п арки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок)

ч асть объектов индустрии красоты

разрешат тренировки в командных видах спорта

магазины о птов ой и розничн ой торговл и непродовольственными товарами

кафе (обслуживание на вынос)

автомойки, веломагазины, велопрокат

нотариусы, адвокаты, аудиторы

Если в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране будет ежедневно снижаться, ежедневное количество выздоровевших будет оставаться устойчивым либо будет расти, разрешат:

бытовое обслуживание населения

обучение выпускных классов в школах, подготовку к проведению ВНО

заведения общественного питания (обслуживание на вынос)

кинотеатры под открытым небом

с портивные залы и фитнес-центры

отели

спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей

Если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших лиц вдвое или более превысит количество новых случаев, а учреждения здравоохранения будут заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 10%, откроют:

спортивные и детские площадки

учебные заведения (отдельные)

м етрополитен (спец. перевозки)

междугороднее транспортное сообщение в пределах области

ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок)

т еатры и кинотеатры

хостелы, санатории, базы отдыха

заведения общественного питания с посетителями

Если в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой, случаев составит ежедневно менее пяти на область, откроют:

м етрополитен и весь наземный общественный транспорт

торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения

спортивные залы и фитнес-центры

заведения общественного питания

учреждения культуры

учебные заведения

плановою медицинскую и стоматологическую помощь.

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