Когда откроют метро, кинотеатры и рестораны: правительство представило план выхода из карантина
Кабинет министров представил детальный план выхода из карантина, сообщил в Telegramm премьер-министр Денис Шмыгаль.
Стартовая точка выхода из карантина запланирована на 11 мая. Ослабления будут производиться в пять этапов.
Если количество случаев заражения будет расти, текущая ситуация запретов сохранится.
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Если в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не будет меняться, либо ежедневное отклонение будет удерживаться в пределах 5%, то часть запретов снимут. А именно откроют:
- парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок)
- часть объектов индустрии красоты
- разрешат тренировки в командных видах спорта
- магазины оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами
- кафе (обслуживание на вынос)
- автомойки, веломагазины, велопрокат
- нотариусы, адвокаты, аудиторы
Если в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране будет ежедневно снижаться, ежедневное количество выздоровевших будет оставаться устойчивым либо будет расти, разрешат:
- бытовое обслуживание населения
- обучение выпускных классов в школах, подготовку к проведению ВНО
- заведения общественного питания (обслуживание на вынос)
- кинотеатры под открытым небом
- спортивные залы и фитнес-центры
- отели
- спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей
Если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших лиц вдвое или более превысит количество новых случаев, а учреждения здравоохранения будут заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 10%, откроют:
- спортивные и детские площадки
- учебные заведения (отдельные)
- метрополитен (спец. перевозки)
- междугороднее транспортное сообщение в пределах области
- ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок)
- театры и кинотеатры
- хостелы, санатории, базы отдыха
- заведения общественного питания с посетителями
Если в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой, случаев составит ежедневно менее пяти на область, откроют:
- метрополитен и весь наземный общественный транспорт
- торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения
- спортивные залы и фитнес-центры
- заведения общественного питания
- учреждения культуры
- учебные заведения
- плановою медицинскую и стоматологическую помощь.