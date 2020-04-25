Когда откроют метро, кинотеатры и рестораны: правительство представило план выхода из карантина

  • 25 апреля 2020
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Кабинет министров представил детальный план выхода из карантина, сообщил в Telegramm премьер-министр Денис Шмыгаль.

Стартовая точка выхода из карантина запланирована на 11 мая. Ослабления будут производиться в пять этапов.

Если количество случаев заражения будет расти, текущая ситуация запретов сохранится.

Если в течение 10 дней подряд соотношение выявленных случаев среди всех протестированных не будет меняться, либо ежедневное отклонение будет удерживаться в пределах 5%, то часть запретов снимут. А именно откроют:

  • парки, скверы, зоны отдыха, лесопарковые и прибрежные зоны (кроме детских площадок)
  • часть объектов индустрии красоты
  • разрешат тренировки в командных видах спорта
  • магазины оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами
  • кафе (обслуживание на вынос)
  • автомойки, веломагазины, велопрокат
  • нотариусы, адвокаты, аудиторы

Если в течение 10 дней подряд процент выявленных случаев среди всех протестированных в стране будет ежедневно снижаться, ежедневное количество выздоровевших будет оставаться устойчивым либо будет расти, разрешат:

  • бытовое обслуживание населения
  • обучение выпускных классов в школах, подготовку к проведению ВНО
  • заведения общественного питания (обслуживание на вынос)
  • кинотеатры под открытым небом
  • спортивные залы и фитнес-центры
  • отели
  • спортивные соревнования, в которых принимают участие не более 50 человек без зрителей

Если в течение 10 дней подряд количество выздоровевших лиц вдвое или более превысит количество новых случаев, а учреждения здравоохранения будут заполнены пациентами с Covid-19 менее чем на 10%, откроют:

  • спортивные и детские площадки
  • учебные заведения (отдельные)
  • метрополитен (спец. перевозки)
  • междугороднее транспортное сообщение в пределах области
  • ТРЦ (без развлекательных зон и детских площадок)
  • театры и кинотеатры
  • хостелы, санатории, базы отдыха
  • заведения общественного питания с посетителями

Если в течение 10 дней подряд количество новых, не связанных между собой, случаев составит ежедневно менее пяти на область, откроют:

  • метрополитен и весь наземный общественный транспорт
  • торгово-развлекательные комплексы и другие развлекательные заведения
  • спортивные залы и фитнес-центры
  • заведения общественного питания
  • учреждения культуры
  • учебные заведения
  • плановою медицинскую и стоматологическую помощь.

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