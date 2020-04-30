Можно обнимать внуков: ученые говорят, что маленькие дети не передают коронавирус

Копірайт зображення Getty Images Image caption По всей Европе люди пожилого возраста разлучены со своими внуками

Власти Швейцарии заявили, что бабушки и дедушки могут обнимать своих внуков в возрасте до 10 лет. Таким образом, в стране пересмотрели официальные рекомендации по борьбе с коронавирусом.

Руководитель отдела инфекционных заболеваний министерства здравоохранения Даниэль Кох заявил, что ученые пришли к выводу, что маленькие дети не передают вирус.

Однако, по его словам, такие встречи должны быть непродолжительными, и бабушкам с дедушками все же не стоит присматривать за детьми.

Швейцария - одна из нескольких европейских стран, которые начали ослаблять карантин.

На этой неделе в стране открыли садовые центры и парикмахерские. Школы и непродовольственные магазины начнут работу через две недели.

Д-р Кох на пресс-конференции заявил, что рекомендации по социальной дистанции между внуками и стариками власти давали в то время, когда было меньше информации о том, как передается коронавирус.

"Маленькие дети не заражаются и не передают вирус, - сказал он. - У них просто нет рецепторов, чтобы подхватить болезнь".

Копірайт зображення EPA Image caption Для многих детей Skype стал единственной связью с бабушками и дедушками

По словам д-ра Коха, многие бабушки и дедушки "живут встречами с внуками", это важно для их психического здоровья. Он говорит, что риск для пожилых людей составляют не внуки, а их родители.

Официальные рекомендации пересмотрели после консультаций с экспертами университетов Цюриха, Берна и Женевы, сообщает швейцарский вещатель SRF.

Новый совет касается детей младшего возраста, не имеющих признаков болезни, тогда как старшие дети до сих пор должны избегать контактов с бабушками и дедушками.

Доктор Кох советует пожилым людям иметь лишь "непродолжительные контакты с внуками" и не устраивать семейные встречи или полноценно присматривать за детьми.

Однако не все эксперты согласны с выводами правительства Швейцарии.

Например, главный вирусолог Германии Кристиан Дростен заявил австрийской телерадиокомпании ORF, что пока недостаточно данных, чтобы с уверенностью говорить, что маленькие дети не могут передавать вирус.

По его словам, различные исследования приходят к разным выводам относительно того, могут ли маленькие дети заражаться вирусом и передавать его.

В Британии официально рекомендуют детям избегать контактов с бабушками и дедушками.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram