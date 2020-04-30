Можно обнимать внуков: ученые говорят, что маленькие дети не передают коронавирус
Власти Швейцарии заявили, что бабушки и дедушки могут обнимать своих внуков в возрасте до 10 лет. Таким образом, в стране пересмотрели официальные рекомендации по борьбе с коронавирусом.
Руководитель отдела инфекционных заболеваний министерства здравоохранения Даниэль Кох заявил, что ученые пришли к выводу, что маленькие дети не передают вирус.
Однако, по его словам, такие встречи должны быть непродолжительными, и бабушкам с дедушками все же не стоит присматривать за детьми.
Швейцария - одна из нескольких европейских стран, которые начали ослаблять карантин.
На этой неделе в стране открыли садовые центры и парикмахерские. Школы и непродовольственные магазины начнут работу через две недели.
Д-р Кох на пресс-конференции заявил, что рекомендации по социальной дистанции между внуками и стариками власти давали в то время, когда было меньше информации о том, как передается коронавирус.
"Маленькие дети не заражаются и не передают вирус, - сказал он. - У них просто нет рецепторов, чтобы подхватить болезнь".
По словам д-ра Коха, многие бабушки и дедушки "живут встречами с внуками", это важно для их психического здоровья. Он говорит, что риск для пожилых людей составляют не внуки, а их родители.
- Мог ли коронавирус "убежать" из лаборатории?
- Коронавирус: когда закончится эпидемия
- "У меня положительный тест на коронавирус". Что делать?
Официальные рекомендации пересмотрели после консультаций с экспертами университетов Цюриха, Берна и Женевы, сообщает швейцарский вещатель SRF.
Новый совет касается детей младшего возраста, не имеющих признаков болезни, тогда как старшие дети до сих пор должны избегать контактов с бабушками и дедушками.
Доктор Кох советует пожилым людям иметь лишь "непродолжительные контакты с внуками" и не устраивать семейные встречи или полноценно присматривать за детьми.
Однако не все эксперты согласны с выводами правительства Швейцарии.
Например, главный вирусолог Германии Кристиан Дростен заявил австрийской телерадиокомпании ORF, что пока недостаточно данных, чтобы с уверенностью говорить, что маленькие дети не могут передавать вирус.
По его словам, различные исследования приходят к разным выводам относительно того, могут ли маленькие дети заражаться вирусом и передавать его.
В Британии официально рекомендуют детям избегать контактов с бабушками и дедушками.
- Как провериться на коронавирус?
- Сколько коронавирус живет на поверхностях?
- Какие симптомы коронавируса