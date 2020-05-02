Европа открывается: как страны будут снимать карантин в мае

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С начала мая многие европейские страны начинают постепенно выходить из карантина.

Европейцы уже примеряются к "сожительству с вирусом" в "новой реальности".

Как и когда планируют снимать карантинные запреты ближайшие соседи Украины и другие европейские страны?

Польша

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С 4 мая в Польше откроют гостиницы и торговые центры.

А с 6 мая могут начать работу детсады и другие дошкольные учреждения - решение о возобновлении работы будет зависеть от руководителей каждого конкретного учреждения, и возможности соблюдать противоэпидемические мероприятия.

Впрочем, школы не будут работать минимум до 24 мая.

Польский премьер Матеуш Маровецкий также подтвердил намерение правительства провести президентские выборы 10 мая или перенести их на несколько недель.

Все последующие этапы ослабления карантина обещают анонсировать каждые две недели, в зависимости от ситуации в стране.

Венгрия

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В Венгрии также готовятся ослабить карантин.

Особенно это касается сельской местности, где позволят дольше работать магазинам, а рестораны и кафе смогут открыть летние террасы.

Правда, венгерский премьер Виктор Орбан не назвал точной даты, когда это произойдет.

Румыния

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Другой сосед Украины - Румыния - планирует отменить чрезвычайное положение 15 мая.

Еще в марте румынам разрешили выходить из дома только в магазин или на работу, а людям старше 65 лет покидать дома запрещено.

Недавно президент Румынии Клаус Йоханнис заявил, что эти ограничения могут снять, но "масочный режим" в общественных местах и транспорте останется бессрочно.

В то же время румынские медики говорят, что облегчение карантинных мер может и не произойти, если количество больных не будет снижаться.

Словакия

В соседней Словакии начали отменять карантин еще в апреле.

В стране зафиксировали один из самых низких уровней заболевания COVID-19. С 21 апреля там начали открывать магазины, рестораны и спортивные площадки.

Австрия

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Австрия решила проводить "карантин с человеческим лицом" и начала его смягчать еще 14 апреля.

Именно австрийский план выхода из карантина стал основой для фейков в нескольких украинских медиа об "этапах снятия ограничений в Украине", которые впоследствии Кабмин и СНБО опровергли.

Поэтому 14 апреля именно в Австрии (а не в Украине) открыли небольшие хозяйственные и непродовольственные магазины. Также австрийцам разрешили гулять в парках.

1 мая здесь откроют крупные магазины и торговые центры, заработает сфера услуг, в частности салоны красоты.

С 15 мая австрийцы смогут посещать кафе и рестораны - но только по четыре человека за один стол и по заказу. Кроме ресторанов позволят посещать религиозные службы.

А 29 мая заработают гостиницы, хотя австрийские границы оставят закрытыми для иностранцев.

Германия

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Германия ослабила карантин еще 20 апреля - тогда открыли небольшие магазины, а также частично возобновили производство некоторые автопроизводители.

4 мая там планируют открыть школы.

А 6 мая должны обсудить, какие послабления еще можно ввести - возможно, речь идет об открытии ресторанов, кинотеатров или торговых центров.

Впрочем, до 31 августа в Германии сохранится запрет на массовые мероприятия, а легендарный Октоберфест, который проходит в конце сентября и в начале октября, отменили впервые за 70 лет.

Бельгия

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Также 4 мая начнет выходить из карантина Бельгия - тогда там должна заработать часть промышленности.

На улице позволят заниматься неконтактными видами спорта.

11 мая должны открыть магазины, а 18 мая - школы (до 10 учеников в классах), парикмахерские и музеи. 8 июня могут открыть рестораны и гостиницы.

При этом в Бельгии достаточно высокие показатели заболевания.

Премьер-министр этой страны Софи Вильме отметила, что все планы ослабления "не высечены в камне" - их могут пересмотреть.

Франция

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Франция начнет смягчать карантин 11 мая - тогда откроют магазины и рынки.

Также позволят открыть детсады и начальные классы школ, но только на добровольных началах.

С 18 мая должны открыть средние школы, а в конце мае - старшие классы.

Французские рестораны и кафе, впрочем, будут закрыты.

С 11 мая также начнут массовые проверки на коронавирус - французское правительство хочет делать их по 700 тыс. в неделю.

Во французском правительстве добавляют, что еще могут отменить ослабление, если эпидемиологическая ситуация ухудшится.

Италия

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Италия - страна, которая долгое время была лидером по количеству смертей от коронавируса и где ввели ли самый жесткий режим изоляции в Европе.

Частично его смягчили еще в апреле, когда открыли книжные магазины, магазины канцелярских товаров и детской одежды.

А с 4 мая там планируют более существенные смягчения - как назвал это итальянский премьер Джузеппе Конте, "сожительство с вирусом".

Откроются фабрики, объекты строительства и парки.

Магазины будут оставаться закрытыми до 18 мая, рестораны и салоны красоты - до июня, а дети не пойдут в школу до сентября.

Испания

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Испания - еще одна европейская страна, которая сильно пострадала от коронавируса (более 24 тыс. смертей).

2 мая там начнется, как говорит местный премьер Педро Санчез, "новая нормальность".

Испанцам позволят выходить на прогулки и заниматься спортом на улице.

Далее з 4 по 11 мая откроют парикмахерские, рестораны и другой бизнес, который может работать дистанционно.

А 11 мая должны заработать отели. Тогда же должны открыть религиозные учреждения - но их позволят заполнять только на треть.

Кинотеатры должны открыть в конце мая - но также только на треть мощностей.

А ходить на пляж в Испании позволят в конце июня.

Великобритания

Великобритания пока не планирует отменять карантин.

Британский премьер Борис Джонсон, который недавно вернулся к работе после коронавирусной болезни, заявил что пока не может прогнозировать, когда снимут ограничения.

"Мы должны признать риск повторной вспышки, риск потерять контроль над вирусом и допустить распространения эпидемии на прежнем уровне. Это будет означать не только новую волну смертей и болезней, но и экономическую катастрофу", - предупредил он.

Нельзя отменять карантин слишком рано

ВОЗ призвала страны мира не снимать карантин слишком рано.

"Открывать школы и восстанавливать работу бизнеса - это последнее, что нужно делать любой стране, потому что потом придется их снова закрывать", - заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус еще в конце марта.

Он повторил свои предупреждения: "COVID-19 распространяется быстро, а останавливается медленно ... Поэтому все контрольные мероприятия надо отменять постепенно и внимательно".

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