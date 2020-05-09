11 мая в Украине ослабляют карантин. Что разрешат, а что - нет

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Несмотря на то, что карантин, согласно решению правительства, будет действовать в Украине как минимум до 22 мая, ряд ограничений снимут уже с понедельника.

Несмотря на то, что ощутимого снижения заболеваемости Covid-19 в Украине не наблюдается, и Минздрав ежедневно фиксирует примерно одинаковое количество больных, неделю назад власти все-таки согласились пойти на определенные послабления.

Рискованность этого шага признает министр здравоохранения Максим Степанов. Однако, по его словам, смягчение карантина является критически необходимым для восстановления экономики.

Изменения правительство анонсировало еще в начале недели, но постановление с полным перечнем нововведений обнародовало только в четверг. Они вступят в силу именно 11 мая, а не 12-го, как предполагали ранее.

Что разрешат

С понедельника украинцам разрешат посещать парки, скверы и зоны отдыха, а также детские и спортивные площадки.

Работу возобновят парикмахерские, салоны красоты, нотариусы, музеи, заповедники, стоматологические клиники, типографии, точки продажи прессы.

Заведения общественного питания будут работать "на вынос". Обслуживать клиентов будет разрешено только при наличии летней площадки и при условии, что столики расположены друг от друга на расстоянии не менее 1,5 метра.

За одним столом нельзя сидеть более двум клиентам - без учета детей до 14 лет.

Копірайт зображення Unian Image caption ТРЦ заработают. Но с ограничениями

Кроме того, с 11 мая работу возобновят работу магазины непродовольственных товаров, в том числе торгово-развлекательные центры, но также с ограничениями. Магазины будут работать, фудкорты и игровые зоны - нет.

При этом в каждом отдельном магазине разрешено находиться не более одному посетителю на 10 квадратных метров. Как посетители, так и работники ТРЦ должны иметь при себе средства защиты.

Также в Украине возобновится кинопроизводство, репетиции в театрах и других художественных коллективах (при условии, что в помещении находится не более 50 человек), тренировки и сборы спортивных команд.

Что до сих пор запрещено

Сходить в кино, так же как в театр или на концерт, в ближайшее время не получится. Все массовые мероприятия и впредь остаются под запретом. То же касается спортивных залов и фитнес-центров.

Не заработают и университеты, школы и детсады.

Копірайт зображення Unsplash Image caption Любителям кино придется потерпеть

Под запретом остаются регулярные пассажирские авиа и железнодорожные перевозки, движение городского, пригородного, межобластного транспорта.

От граждан до сих пор требуют передвигаться по улице в средствах защиты и группами до двух человек. При себе, как и ранее, необходимо иметь документы.

Когда заработает общественный транспорт?

Неизвестно, но точно не раньше 22 мая. Власти опасаются, что ранний запуск работы транспорта грозит новой вспышкой эпидемии, ситуация с которой пока не стабилизировалась.

По словам различных должностных лиц, метро, к примеру, запустят в последнюю очередь - после всех видов транспорта.

Копірайт зображення Unian Image caption На быстрое восстановление работы метро рассчитывать не стоит

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко предположил, что это может произойти в конце июня - начале июля.

Однако, даже если эти прогнозы оправдаются, пользоваться метрополитеном смогут не все, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль: сначала метро заработает для отдельных категорий граждан и будет ездить с определенными ограничениями.

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