Кличко просит правительство открыть метро с 25 мая

Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что наземный транспорт в столице начнет восстанавливать нормальную работу с 22 мая, а об открытии метро с 25 мая он будет просить правительство. Все из-за транспортного коллапса.

"Я обращаюсь к правительству - после 22 мая, а точнее с 25 мая (так как 22 - это пятница, а затем два выходных), разрешить возобновить работу метро в столице", - заявил Виталий Кличко.

Он добавил, что это произойдет при условии того, что ситуация с пандемией не ухудшится.

"Столичная власть не хотела закрывать метро и держала его работу до последнего - пока правительство не приняло решение о приостановке работы метрополитена в нескольких городах. Но сегодня, когда все больше людей возвращаются на работу, в городе происходит коллапс. И мы будем настаивать на возобновлении работы метро", - подчеркнул мэр Киева.