IKEA запустила продажи в Украине: как покупать и где получать

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Известная шведская компания IKEA запустила официальные онлайн-продажи в Украине. Компания также планирует в скором времени открыть магазин в Киеве в ТРЦ Blockbuster Mall.

На украинском сайте IKEA уже доступен перечень товаров с указанием цен на них. С сегодняшнего дня можно делать заказы.

"Объявляем о начале работы в Украине по запуску онлайн-продаж", - заявили в компании.

IKEA заявила, что предлагает украинским покупателям "около 3 600 доступных товаров и решений для домашнего убранства".

"Мы делаем все, чтобы гарантировать нашим клиентам бесперебойные интернет-покупки, однако в случае возможных задержек в первые несколько дней работы будем благодарны за терпение", - добавили в компании.

Клиенты смогут выбрать, где и как забрать свою покупку.

Заказ можно забрать в пунктах выдачи в Киеве (в Auchan по ул. Здолбуновская, 17 или в "Метро" на Кольцевой дороге, 1В) или заказать доставку на дом.

Стоимость доставки домой - 99 гривен посылкой и 699 гривен грузовиком.

Ближайшая доступная дата получения - 18 мая, а из пункта выдачи в магазине - 16 мая.

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Беглый сравнительный анализ цен IKEA Украина с теми, что предлагают полутеневые посредники доставки товаров компании из Европы, показывает, что на украинском сайте стоимость ниже.

В последние годы в Украине стала популярной покупка товаров компании из Европы через различных посредников со значительной наценкой.

Пока без магазина

Компания хочет как можно быстрее открыть в Киеве магазин в торговом центре Blockbuster Mall. О дате его открытия сообщат позже.

Решение о выходе на украинский рынок было принято еще в сентябре 2017 года, а в декабре компания объявила об этом.

Однако уже в 2018 году ожидания на открытие полноформатного магазина не оправдались. IKEA сообщила, что это будет "новый городской формат", а не привычный для Европы огромный торговый центр.

В июне 2019 года компания начала набирать персонал, однако из-за проблем с торговыми площадями открытие магазина отложили.

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Открытие планировали провести весной 2020-го, но процесс затянулся.

Три попытки

IKEA пыталась зайти на украинский рынок в течение 15 лет.

Сначала компания хотела открыть магазин в Украине в 2005 году, затем - в 2007 и 2008-м, и лишь третья попытка увенчалась успехом.

IKEA вела переговоры с украинской властью, но ей так и не дали возможности начать бизнес в Украине. Кроме проблем с выделением земельного участка, были попытки представителей киевской власти "стать локальными партнерами IKEA в Украине".

СМИ писали о том, что от компании якобы требовали взятки и откаты, а это для шведского гиганта, который привык работать по правилам, - недопустимые вещи.

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В 2014 году начался конфликт на Востоке, и это было не лучшее время из-за экономического кризиса и ситуации с безопасностью.

Скандинавский бизнес очень серьезно относится к правилам и законодательству страны, а также нулевой толерантности к коррупции. Инвесторы детально изучают ситуацию внутри страны и только потом принимают решение, заходить или нет.

Как указывают собеседники ВВС News Украина в компании, началу выхода на украинский рынок также могло способствовать переподчинение украинского направления с московского офиса восточноевропейскому в 2017 году.

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