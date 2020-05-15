Действительно ли Германия заблокировала "Северный поток-2"? Объясняет Лана Зеркаль

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В пятницу соцсети и некоторые СМИ взорвались сообщениями, Германия заблокировала строительство газопровода "Северный поток-2", которого так добивается Россия. Это назвали победой, но это так?

О решении немецкого Федерального сетевого агентства отклонить заявку общества с ограниченной ответственностью Nord Stream 2 стало известно 15 мая.

Таким образом регулятор отказался освободить проект от правил газовой директивы ЕС от 4 апреля 2019 года. Этот документ распространяет правила газового рынка ЕС на трубопроводы, проложенные из стран, не входящих в Евросоюз, то есть и на "Северный поток-2".

Согласно директиве, транспортировщик энергоресурсов не может быть одновременно и поставщиком на внутреннем рынке ЕС.

Это должно усилить конкуренцию между газовыми компаниями, предотвратить конфликт интересов операторов инфраструктуры и поставщиков, а также наладить безопасность поставок.

В России этим решением были недовольны и пытались оспорить.

Что говорят в "Нафтогазе"?

Действительно ли можно говорить, что решение немецкого регулятора заблокирует работу "Северного потока-2", пояснила BBC News Украина Лана Зеркаль.

На этой неделе она возглавила в "Нафтогазе" сопровождение международных арбитражей и судебных процессов в спорах с "Газпромом" и по делам против Российской Федерации.

"Это еще не окончательная победа, но решение очень важное и недооценивать его не стоит. Это этап, который важно пройти с положительным результатом", - объясняет Зеркаль.

Подотчетность директиве ЕС позволит не допустить монополии проекта и чрезмерного влияния "Газпрома" в Европе.

"Хорошо, что регулятор признал очевидное: газопровод не достроен и не может претендовать на исключение из газовой директивы", - отмечает Зеркаль.

Впрочем, для Украины праздновать победу еще рано. Ведь решение регулятора вовсе не означает, что запуск "Северного потока-2" будет сорван.

"Если газопровод будет физически достроен, шансы Украины на транзит (газа из России в Европу) будут близки к нулю", - подчеркивает она.

Кроме того, решение Федерального сетевого агентства можно обжаловать в суде или добиться исключения проекта из директивы через Европейскую комиссию.

"Если они смогут мотивировано доказать, что использование полной мощности газопровода в общественных интересах ЕС и соответствуют другим требованиям, им могут дать временное исключение", - объясняет Зеркаль.

"В любом случае, мы не можем быть спокойными за украинский транзит, если" Северный поток-2 "физически завершат", - резюмирует она.

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